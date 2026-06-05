Jonathan David può lasciare la Juventus. Dopo una stagione con alti e bassi, il canadese non è ritenuto incedibile per la dirigenza e per il tecnico Luciano Spalletti che ha come priorità l'acquisto di un grande attaccante che possa garantire un numero di reti importanti per ritornare in Champions League. Ecco perchè il canadese potrebbe esser pedina di scambio per arrivare a Kolo Muani.

Possibile scambio Kolo Muani-David, Mateta sullo sfondo

L'attaccante francese classe 98 dopo una parentesi non esaltante al Tottenham è pronto a ritornare protagonista e vorrebbe rivestire la maglia della Juventus con la quale ha offerto prestazioni importanti nella stagione 2045-25 conclusasi con la qualificazione in Champions.

Stando ad alcuni rumors, il club bianconero sarebbe pronto ad un'offerta cash più il cartellino proprio di David per arrivare al francese. Un'offerta che si avvicinerebbe alla richiesta di circa 30 milioni di euro da parte del Paris Saint Germain. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta o già ben avviata, ma David può davvero lasciare Torino ed essere inserito in varie trattative, anche per arrivare a Mateta del Crystal Palace, altro giocatore che piace per puntellare il reparto offensivo

Idea Gimenez per rinforzare la retroguardia

Altro snodo fondamentale per il calciomercato della Juventus è rappresentato dal possibile addio da parte di Gleison Bremer. Il centrale brasiliano potrebbe lasciare Torino visto l'interesse di diversi top club europei in particolare del Bayern Monaco che potrebbe mettere sul piatto la cifra della clausola rescissoria di ben 54 milioni per strapparlo al club bianconero.

La dirigenza juventina non vuole però farsi cogliere impreparata e valuta le possibili alternative. Stando alle ultime notizie, uno dei nomi sul taccuino è quello di Josè Gimenez che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid in questa finestra di mercato. L'esperto centrale uruguaiano non è più il leader della retroguardia del Cholo Simeone e potrebbe valutare l'addio così da ritornare protagonista in altre compagini europee. La Juve sta valutando quest'opportunità e potrebbe intavolare una trattativa reale con l'Atletico che valuta il cartellino del 31enne uruguaiano attorno ai 15-20 milioni di euro. Gimenez rappresenterebbe una buona alternativa a Bremer e garantirebbe leadership, fisicità e duttilità all'intero reparto difensivo della Vecchia Signora.

Gimenez non è il solo nome nella lista bianconera che valutano anche altri profili come Tarik Muharemovic valutato attorno ai 25 milioni dal Sassuolo. Più complicata la pista che porta a Kim Min-Jae che il Bayern Monaco lascerebbe partire solo per una cifra attorno ai 35-40 milioni di euro.