Le indiscrezioni di calciomercato continuano ad animare l'estate del calcio italiano, con diversi club impegnati su tavoli caldi sia in entrata che in uscita. Dalla Juventus, che avrebbe messo nel mirino Fabian Ruiz, al Napoli, che potrebbe dover faticare più del previsto per arrivare a Mario Gila, fino alla Roma, che a sorpresa non dovrebbe cedere nessuno entro il 30 giugno.

Juve, Fabian Ruiz nel mirino, ma la concorrenza è internazionale

Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate su X dal giornalista Michele De Blasis, il nome di Fabian Ruiz sarebbe emerso nei colloqui tra il tecnico Luciano Spalletti e l'amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali.

Il centrocampista spagnolo del Paris Saint-Germain, legato ai francesi da un contratto in scadenza nel 2027, non avrebbe ancora registrato passi avanti nei dialoghi per il rinnovo e questa situazione potrebbe aprire scenari interessanti sul mercato. Tuttavia, l'operazione si preannuncia tutt'altro che semplice. Sul classe '96, infatti, ci sarebbero anche gli interessamenti di Chelsea e Galatasaray, pronti a inserirsi qualora il PSG decidesse di prendere in considerazione una cessione.

Napoli, su Gila aumentano le pretendenti: Roma, i Friedkin non vendono nessuno

Nel frattempo il Napoli continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato, ma la pista che porta a Mario Gila rischia di complicarsi.

Il presidente della Lazio Claudio Lotito non sarebbe intenzionato a concedere sconti per il difensore spagnolo e, con il passare delle settimane, la concorrenza starebbe aumentando. Oltre all'Atalanta guidata da Cristiano Giuntoli e Maurizio Sarri, anche il Brighton avrebbe manifestato interesse per il centrale iberico, rendendo la corsa ancora più affollata.

Situazione delicata anche sull'altra sponda del Tevere. La Roma avrebbe dovuto completare almeno una cessione importante entro il 30 giugno per evitare possibili sanzioni da parte della UEFA. Le offerte recapitate a Trigoria, però, sarebbero state considerate troppo basse e orientate a sfruttare la necessità del club di fare cassa. I Friedkin, stando a quanto filtra, non avrebbero alcuna intenzione di svendere i propri calciatori e sarebbero pronti ad affrontare le eventuali conseguenze.

Sul tavolo ci sarebbe una multa significativa e, nella peggiore delle ipotesi, una limitazione della rosa utilizzabile nelle competizioni europee: un rischio che la società giallorossa sembrerebbe disposta ad assumersi pur di non indebolire il progetto tecnico.