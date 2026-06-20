Il mercato estivo continua a intrecciare suggestioni, necessità economiche e strategie tecniche. Tra le società più attive ci sarebbe la Juventus, pronta a valutare il profilo di Omar Marmoush del City per l'attacco. Nel frattempo la Roma continua a fare i conti con la necessità di reperire risorse economiche attraverso una cessione importante, mentre al Milan Ruben Amorim ha già avviato il proprio lavoro di costruzione del nuovo progetto, partendo dal dialogo con alcuni dei giocatori più rappresentativi della rosa.

Marmoush entra nei radar della Juventus: operazione complessa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe individuato in Omar Marmoush uno dei profili da monitorare per rinforzare il reparto offensivo. Il centravanti marocchino, attualmente in forza al Manchester City, sarebbe stato oggetto di primi contatti esplorativi da parte della dirigenza bianconera, interessata a comprendere i margini di fattibilità di una trattativa che si preannuncia tutt'altro che semplice.

L'idea della Juventus sarebbe quella di impostare eventualmente l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula che consentirebbe di diluire nel tempo l'investimento. Tuttavia, il principale ostacolo resta la valutazione economica del giocatore.

Marmoush è approdato in Inghilterra soltanto un anno fa e, nonostante una stagione al di sotto delle aspettative in Premier League, il Manchester City non sembrerebbe disposto a fare sconti significativi. Per lasciar partire il marocchino servirebbero infatti almeno 60 milioni di euro, una cifra che obbligherebbe la Juventus a studiare soluzioni particolarmente creative per restare in corsa.

Koné può finanziare la Roma, Amorim blinda Maignan e Rabiot

Mentre a Torino si riflette sul mercato in entrata, a Roma continua a tenere banco il futuro di Manu Koné. Il centrocampista francese è considerato uno degli elementi più preziosi della rosa giallorossa, ma non rientrerebbe nella ristretta categoria degli incedibili.

Le necessità finanziarie del club capitolino, infatti, potrebbero costringere la società a sacrificare almeno un giocatore di primo piano entro il 30 giugno per riequilibrare i conti. Negli ultimi giorni, oltre all'interesse già noto dell'Arsenal, si sarebbe registrato anche quello del Chelsea. La Premier League continua a guardare con attenzione al mediano francese e a Trigoria sanno che un'offerta superiore ai 50 milioni di euro potrebbe cambiare completamente gli scenari. In quel caso, la permanenza di Koné diventerebbe molto più difficile da garantire.

Sul fronte Milan, invece, Ruben Amorim avrebbe iniziato a lavorare sulla tenuta del gruppo prima ancora che sul mercato. Il tecnico portoghese starebbe infatti contattando personalmente alcuni dei principali protagonisti della rosa per illustrarne il progetto tecnico e convincerli a restare.

Tra i giocatori coinvolti nei colloqui ci sarebbero Mike Maignan, accostato con insistenza a diversi club di Premier League nelle ultime settimane, e Adrien Rabiot, centrocampista che continua a piacere al Napoli di Massimiliano Allegri.