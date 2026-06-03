Il calciomercato estivo sta entrando nella sua fase iniziale e le società di Serie A sembrano attive più che mai. La Juventus ad esempio avrebbe messo nel mirino Pau Navarro del Villareal per potenziare la difesa, mentre Napoli e Milan valuterebbero rispettivamente Javi Guerra e Petar Stanić per rinforzare la propria mediana.

Juventus, Pau Navarro tra le opzioni per il dopo Bremer

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus starebbe valutando diversi nomi per rinforzare il reparto arretrato qualora dovesse concretizzarsi l'addio di Gleison Bremer.

Il difensore brasiliano continua infatti ad avere estimatori in Europa e la dirigenza bianconera avrebbe iniziato a cautelarsi monitorando alcuni profili ritenuti compatibili con le idee di Luciano Spalletti.

Tra questi sarebbe stato inserito anche Pau Navarro, difensore del Villarreal che negli ultimi anni ha evidenziato una notevole duttilità tattica. Lo spagnolo è infatti in grado di ricoprire sia il ruolo di centrale difensivo sia quello di terzino destro, caratteristica particolarmente apprezzata dagli allenatori che prediligono soluzioni versatili. La sua valutazione oscillerebbe tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra considerata accessibile per un giocatore ancora giovane ma già in possesso di esperienza a buoni livelli.

Napoli su Javi Guerra, il Milan segue Stanić

Anche il Napoli si starebbe muovendo con decisione, ma sul mercato dei centrocampisti. Secondo il giornalista Ekrem Konur, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe già iniziato a lavorare all'individuazione di un possibile sostituto di Zambo Anguissa, il cui futuro sembrerebbe sempre più orientato verso un trasferimento in Turchia. Tra i nomi seguiti con maggiore interesse ci sarebbe Javi Guerra, centrocampista classe 2003 del Valencia considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio spagnolo.

L'operazione, tuttavia, si preannuncia complessa. Il giocatore è legato al club valenciano da un contratto fino al 2029 e la società iberica non sarebbe intenzionata a privarsene facilmente.

Proprio per questo la valutazione del cartellino si aggirerebbe già attorno ai 25 milioni di euro, cifra che testimonia l'importanza attribuita al giovane mediano.

Sempre secondo Konur, anche il Milan starebbe guardando con attenzione ai mercati internazionali. I rossoneri avrebbero infatti messo nel mirino Petar Stanić, centrocampista del Ludogorets apprezzato per la sua duttilità e per la capacità di ricoprire più ruoli nella zona centrale del campo. Il club milanese seguirebbe il giocatore da tempo, ma non avrebbe intenzione di superare la soglia dei 10 milioni di euro per portarlo a San Siro. Una linea chiara che potrebbe caratterizzare le prossime mosse della dirigenza rossonera.