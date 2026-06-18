Il mercato estivo continua a regalare indiscrezioni e scenari destinati a infiammare le prossime settimane. Tra i club più attivi c’è la Juventus, che prosegue la ricerca di un attaccante in grado di rafforzare il reparto offensivo e offrire nuove soluzioni al progetto tecnico bianconero. Parallelamente, il Napoli è impegnato in una delicata trattativa per il rinnovo di Scott McTominay, mentre il Milan continua a interrogarsi sul futuro di Rafael Leao.

Pedro entra nei radar della Juventus: il Flamengo fissa il prezzo

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus avrebbe effettuato un primo contatto esplorativo con il Flamengo per raccogliere informazioni sulla situazione di Pedro.

L’attaccante brasiliano, classe 1997 ed ex Fiorentina, sta vivendo una stagione di altissimo livello nel campionato verdeoro, dove ha già collezionato 10 reti e 4 assist nelle prime 17 giornate. Numeri che ne confermano l’importanza all’interno del progetto tecnico del Flamengo e che hanno inevitabilmente attirato l’attenzione dei bianconeri. Nonostante un contratto in scadenza soltanto nel dicembre del 2027, il club brasiliano avrebbe fissato una valutazione di almeno 20 milioni di euro per prendere in considerazione una cessione. La Juventus, al momento, si sarebbe limitata a una richiesta di informazioni, ma il profilo del centravanti piace per esperienza, capacità realizzativa e costi complessivamente più contenuti rispetto ad altre piste monitorate dalla dirigenza piemontese.

McTominay e Napoli cercano l’intesa, Leao rinvia ogni decisione sul futuro

A Napoli, invece, tiene banco la questione legata al rinnovo di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è attualmente legato agli azzurri fino al 2028, ma le parti avrebbero già avviato i dialoghi per prolungare l’accordo fino al 2030. La trattativa starebbe procedendo senza particolari tensioni, anche se resterebbe una distanza significativa tra le richieste economiche formulate dall’entourage del giocatore e l’offerta del club partenopeo. Un ostacolo che, tuttavia, non sembra destinato a compromettere il buon esito dei colloqui. McTominay è infatti considerato una pedina fondamentale nel progetto in costruzione di Massimiliano Allegri e Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a uno sforzo economico pur di blindare uno dei leader della squadra.

Situazione differente, invece, in casa Milan, dove continua a far discutere il futuro di Rafael Leao. Al termine della sfida tra Portogallo e Congo, l’esterno rossonero ha evitato di sbilanciarsi sul proprio destino, dichiarando di essere concentrato esclusivamente sugli impegni con la nazionale e di voler riflettere sulla possibile permanenza a Milano soltanto al termine del Mondiale. Una risposta diplomatica che non spegne però le voci di mercato, soprattutto alla luce delle dichiarazioni rilasciate nelle ultime settimane dal giocatore, che in più occasioni ha fatto capire di essere aperto a una nuova esperienza lontano dal club rossonero.