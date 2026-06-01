Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su YouTube dal giornalista Gianni Balzarini, il Rennes avrebbe chiesto informazioni per Lois Openda, attaccante belga arrivato a Torino appena un anno fa ma già considerato un possibile partente. L'Inter prosegue la sua ricerca del secondo portiere mentre al Milan sarebbe scattato un vero e proprio fuggi fuggi dei big.

Openda-Rennes: i francesi spingono per il prestito, la Juve vuole garanzie

Secondo quanto riferito da Balzarini, il Rennes avrebbe sondato il terreno per provare a riportare Openda in Ligue 1, ma con una formula ben precisa: il prestito.

Una soluzione che permetterebbe al club francese di limitare il rischio economico e valutare il giocatore con maggiore calma dopo una stagione non particolarmente brillante.

La Juventus, però, non sembrerebbe intenzionata a concedere una semplice uscita temporanea senza protezioni future. L’idea della dirigenza sarebbe quella di inserire nell’operazione una clausola di obbligo di riscatto legata a determinate condizioni. Un modo per tutelarsi e provare a recuperare parte dell’investimento effettuato dodici mesi fa. Il nodo principale resta proprio quello economico: Openda è costato oltre 40 milioni di euro e, per evitare una minusvalenza significativa, il club bianconero dovrebbe riuscire a monetizzarne una cifra molto simile.

Un obiettivo tutt’altro che semplice, considerando anche il rendimento dell’attaccante nell’ultima stagione, chiusa con appena due reti all’attivo. Per questo motivo, secondo Balzarini, la trattativa resta complessa e tutta da costruire.

Inter, torna il nome del “Dibu”. Milan verso una rivoluzione profonda

Nel frattempo l’Inter potrebbe riaprire un vecchio fascicolo per la porta. Dall’Inghilterra tornerebbe infatti d’attualità il nome di Emiliano “Dibu” Martinez, estremo difensore dell’Aston Villa che potrebbe rappresentare un profilo ideale per affiancare e completare il reparto nerazzurro. L’operazione però non sarebbe semplice: la valutazione dell’argentino si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro.

Proprio per questo resterebbe viva anche una soluzione più economica come quella legata a Ivan Provedel.

A Milano, sponda rossonera, il clima sembra invece orientato a una fase di profonda trasformazione. Dopo il reset dirigenziale imposto da Cardinale, diversi calciatori vorrebbero cambiare aria: Modric a Leao, passando per Rabiot, Maignan fino ad arrivare a Jashari starebbero pensando seriamente a un addio. Uno scenario che, se confermato, aprirebbe una vera e propria rifondazione tecnica e societaria per il club rossonero, destinata a cambiare volto alla squadra nella prossima stagione.