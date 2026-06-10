Juventus, Milan e Napoli si trovano al centro di scenari di calciomercato che potrebbero svilupparsi nelle prossime settimane. In particolare, a Torino cresce l'attenzione attorno a Khephren Thuram, uno dei centrocampisti più apprezzati della rosa bianconera e ora finito nel mirino della Premier League. Mourinho intanto avrebbe messo nel mirino McTominay mentre sul fronte degli allenatori, occhio alle parole di Glasner in ottica Milan.

Thuram osservato dalla Premier: la Juventus valuta il futuro

Secondo quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto sul proprio canale YouTube, alcuni club inglesi avrebbero avviato sondaggi concreti per Khephren Thuram.

Il centrocampista francese rappresenterebbe uno dei profili maggiormente apprezzati sul mercato internazionale e potrebbe diventare una delle pedine attraverso cui la Juventus finanzierà parte delle operazioni in entrata.

Stando alle indiscrezioni, due società di Premier League, i cui nomi non sono stati resi noti, sarebbero pronte a trasformare l'interesse in offerte nel corso delle prossime settimane. Un'eventualità che la dirigenza bianconera segue con attenzione, soprattutto considerando la necessità di mantenere equilibrio tra investimenti e sostenibilità economica. Sul giocatore ci sarebbero anche alcuni club turchi, ma questa destinazione non sembrerebbe particolarmente gradita al centrocampista.

Glasner prende tempo, Napoli blinda McTominay

Nel frattempo il Milan continua a valutare i profili per la panchina della prossima stagione e Oliver Glasner resta tra i candidati più apprezzati. Tuttavia, le recenti dichiarazioni del tecnico austriaco ai media del proprio Paese non hanno contribuito a dissipare i dubbi sul suo futuro. "Mi hanno collegato con quasi tutti i club. Non ho mai commentato queste voci e non voglio farlo ora. Quando arriverà il momento, lo annuncerò. E per essere finalmente pronto per un nuovo club, tutto deve essere perfetto. Bisogna avere una buona sensazione: se non c'è, non si fa nulla".

Parole che lasciano intendere come l'allenatore non sia disposto ad accettare qualsiasi proposta e che potrebbero alimentare qualche preoccupazione nell'ambiente rossonero, ancora impegnato nella definizione del proprio assetto tecnico e societario.

Sul fronte Napoli, invece, l'arrivo di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid avrebbe già generato le prime indiscrezioni di mercato. Tra i nomi indicati dal tecnico portoghese a Florentino Perez figurerebbe anche Scott McTominay, protagonista delle ultime stagioni in maglia azzurra e diventato un punto di riferimento del centrocampo partenopeo.

L'ipotesi, però, appare al momento estremamente complessa. Il nazionale scozzese viene infatti considerato un elemento imprescindibile sia dal direttore sportivo Giovanni Manna sia da Massimiliano Allegri, che lo ritengono una delle colonne su cui costruire il Napoli del futuro.