Le indiscrezioni di mercato continuano a intrecciare il futuro di alcuni dei protagonisti più chiacchierati del calcio italiano. Alla Juventus starebbe tornando d'attualità un nome già tante volte accostato ai bianconeri in passato, mentre l'Inter sembra ormai vicinissima a chiudere uno degli affari più importanti della propria estate. Sullo sfondo resta anche la situazione della Roma, chiamata a trovare una soluzione per un giovane investimento che, almeno finora, non ha garantito il rendimento sperato.

Zaniolo-Juventus, una pista che trova conferme: l'asse con l'Udinese resta caldo

Secondo quanto rivelato dal giornalista Luca Momblano ai microfoni di Juventibus, il nome di Nicolò Zaniolo troverebbe effettivi riscontri negli ambienti della Continassa. L'esterno offensivo, da poco riscattato dall'Udinese, continuerebbe infatti a godere della stima sia della dirigenza sia dello staff tecnico bianconero, che ne apprezzerebbero le qualità atletiche, la duttilità e la capacità di ricoprire più ruoli nel reparto avanzato.

Non si tratterebbe della prima volta che il suo profilo viene accostato alla Juventus. Anzi, quella tra Zaniolo e il club torinese è ormai una storia che si ripete praticamente a ogni sessione di mercato.

Negli ultimi anni il suo nome è stato frequentemente associato non solo ai bianconeri, ma anche ad altre big del calcio italiano come il Milan. Questa volta, però, la situazione potrebbe assumere contorni più concreti, soprattutto considerando le incertezze legate al futuro del giocatore in Friuli. Per questo motivo l'asse tra Juventus e Udinese merita di essere monitorato con particolare attenzione nelle prossime settimane.

Palestra a un passo dall'Inter, mentre la Roma cerca una soluzione per Vaz

Nel frattempo l'Inter sarebbe ormai vicinissima a definire l'acquisto di Marco Palestra. A confermarlo è stato Matteo Moretto attraverso un aggiornamento pubblicato su X, nel quale ha spiegato come l'agente del calciatore, Alessandro Lucci, si trovi a Milano per accelerare gli ultimi dettagli dell'operazione.

Nella giornata odierna sarebbe previsto un contatto diretto tra le parti con l'obiettivo di arrivare alla chiusura definitiva. L'accordo dovrebbe essere raggiunto sulla base di circa 50 milioni di euro complessivi, con l'inserimento di una percentuale sulla futura rivendita destinata all'Atalanta. Un investimento importante che testimonia la fiducia riposta dai nerazzurri nelle qualità del giovane esterno.

Attenzione infine alla situazione di Robinio Vaz in casa Roma. Il centravanti francese, arrivato a gennaio dal Marsiglia per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, sarebbe destinato a lasciare temporaneamente la Capitale dopo un impatto inferiore alle aspettative. Il contributo fornito nella corsa al terzo posto dei giallorossi non avrebbe infatti giustificato l'importante investimento sostenuto dal club.

Per questo motivo la dirigenza starebbe valutando una cessione in prestito con diritto di riscatto, formula che consentirebbe al giocatore di accumulare esperienza senza compromettere il valore del patrimonio tecnico. In questo scenario, il Bologna potrebbe rappresentare una destinazione particolarmente interessante per rilanciare il giovane attaccante.