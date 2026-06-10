Le grandi manovre del mercato estivo continuano a coinvolgere le principali società italiane e in casa Juventus tornano d'attualità le voci su Matteo Ruggeri dopo alcune dichiarazioni del suo procuratore. Il Milan invece deve fare i conti con le riflessioni di Mike Maignan sul proprio futuro. Nel frattempo, il Napoli guarda con interesse a uno dei talenti emergenti del calcio italiano.

Ruggeri-Juventus, l'agente apre: "Potrebbe esserci un interessamento"

A riaccendere i riflettori sulla pista che collega Matteo Ruggeri alla Juventus sono state le parole del suo agente, intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Il terzino italiano, attualmente in forza all'Atletico Madrid, continua infatti a essere accostato ai bianconeri e le dichiarazioni del procuratore sembrano confermare come il gradimento della società torinese sia reale.

"L'Atletico è contentissimo di tenerlo ma col calciomercato può succedere di tutto", ha spiegato Montipò, prima di soffermarsi proprio sull'interesse della Juventus: "La Juve? È un top club e come tale guarda i giocatori forti, potrebbe anche esserci un interessamento".

Parole che alimentano una pista già seguita da diversi giorni e che potrebbe diventare ancora più concreta qualora Andrea Cambiaso dovesse lasciare Torino nel corso dell'estate.

Maignan riflette sul futuro, Napoli attento a Ndour

Sul fronte Milan, invece, torna d'attualità la questione legata a Mike Maignan. Dopo le tensioni emerse già nello scorso inverno, quando il portiere francese era stato vicino a un trasferimento al Chelsea, il suo futuro in rossonero sarebbe nuovamente in discussione.

Secondo le indiscrezioni, il numero uno milanista sarebbe rimasto profondamente deluso dalle recenti scelte societarie volute dalla proprietà. In particolare, l'uscita di figure considerate importanti per il suo percorso all'interno del club avrebbe generato un certo malcontento. Una situazione che starebbe spingendo Maignan a valutare seriamente l'ipotesi di una nuova esperienza professionale lontano da Milano, scenario che fino a pochi mesi fa sembrava decisamente meno probabile.

Nel frattempo il Napoli continua a guardare al futuro e avrebbe individuato in Cher Ndour uno dei profili più interessanti per rinforzare il centrocampo. Il giovane talento della Fiorentina, reduce dall'esordio con la maglia numero 10 della Nazionale maggiore, piace per struttura fisica, qualità tecniche e prospettive di crescita. Caratteristiche che il club viola conosce bene e che spiegano una valutazione già vicina ai 30 milioni di euro. Una cifra importante per un giocatore ancora giovanissimo, ma che testimonia quanto il suo talento sia considerato prezioso nel panorama calcistico italiano.