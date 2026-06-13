Le grandi manovre del mercato internazionale iniziano a prendere forma e coinvolgono da vicino alcune delle principali società italiane. La Juventus sarà chiamata a difendere Kenan Yildiz, il proprio gioiello più prezioso dagli assalti della Premier League, mentre l'Inter continua a intrecciare i propri interessi con quelli del Real Madrid. Sullo sfondo resta poi la situazione di Paulo Dybala, le cui recenti dichiarazioni hanno inevitabilmente acceso il dibattito sul suo futuro nella Roma.

Arteta sogna Yildiz: pronti 100 milioni, ma la Juventus resiste

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Sacha Tavolieri, il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta avrebbe individuato in Kenan Yildiz il grande sogno per il mercato estivo dei Gunners. Il talento turco continua infatti a essere considerato uno dei giovani più promettenti del panorama europeo e le sue prestazioni avrebbero definitivamente conquistato il club londinese.

Al momento non esisterebbe una vera e propria trattativa tra le parti, ma l'Arsenal sarebbe intenzionato a muoversi concretamente una volta terminati i mondiali. Sempre secondo Tavolieri, la dirigenza inglese avrebbe già predisposto una proposta vicina ai 100 milioni di euro per convincere la Juventus a sedersi al tavolo delle trattative.

Alla Continassa, tuttavia, la posizione sarebbe molto chiara. Yildiz viene considerato il simbolo della nuova Juventus e uno degli elementi attorno ai quali costruire il futuro del club. Proprio per questo il numero 10 sarebbe ritenuto intoccabile. Qualora i bianconeri dovessero confermare la propria chiusura, l'Arsenal potrebbe virare rapidamente su un'alternativa già individuata: Christos Tzolis, esterno offensivo greco del Brugge.

Marotta-Perez, asse caldo per Nico Paz e Brahim Diaz. Dybala apre ogni scenario

Nel frattempo continua a far discutere l'incontro andato in scena tra il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e quello del Real Madrid Florentino Perez. Sul tavolo sarebbero finiti diversi argomenti di mercato, compresi alcuni nomi che potrebbero animare l'estate nerazzurra.

Tra questi resta centrale quello di Nico Paz, considerato da tempo uno degli obiettivi principali dell'Inter. Ma non sarebbe l'unico profilo affrontato durante il colloquio. Nelle discussioni sarebbe infatti emerso anche il nome di Brahim Diaz. Il fantasista marocchino potrebbe valutare l'addio al Real Madrid qualora José Mourinho decidesse di puntare con convinzione proprio sul rientrante Nico Paz, riducendo ulteriormente il suo spazio nelle rotazioni offensive. In quel caso, un ritorno in Serie A diventerebbe un'opzione concreta. L'Inter osserva con interesse e una cifra vicina ai 30 milioni di euro potrebbe bastare per aprire una trattativa.

Infine, attenzione alle parole pronunciate da Paulo Dybala ai microfoni di ESPN.

L'argentino, il cui contratto con la Roma è in scadenza il prossimo 30 giugno, ha dichiarato: "Vedremo che cosa succederà. Ormai tutte le squadre sono un'opzione. Sono ancora un giocatore della Roma fino alla fine del mese, quindi, per rispetto del club, non parlerò del mio futuro. Può succedere di tutto". Una presa di posizione che suona quasi come un monito per la dirigenza giallorossa, chiamata nelle prossime settimane a trovare una soluzione in fretta.