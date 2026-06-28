Stando alle ultime di calciomercato, la Juventus starebbe valutando di inserire Miretti nella trattativa che la porterebbe a Zaniolo, mentre il Milan continua a sfruttare gli ottimi rapporti con Jorge Mendes per individuare nuovi rinforzi. Sul fronte Inter, invece, prende sempre più forma una cessione che consentirà a Franco Carboni di restare al Parma.

Zaniolo piace alla Juventus: Miretti può diventare la chiave dell'operazione

Secondo quanto rivelato su YouTube dall'opinionista Luca Gramellini, Nicolò Zaniolo rappresenterebbe un nome da seguire con grande attenzione in ottica Juventus.

L'attaccante dell'Udinese risponderebbe infatti a due esigenze della dirigenza bianconera: aumentare la presenza di calciatori italiani in rosa e aggiungere un elemento capace di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo. Quando è al meglio della condizione fisica, il classe 1999 può infatti essere impiegato da trequartista, seconda punta o esterno offensivo, caratteristiche che lo renderebbero particolarmente gradito allo staff tecnico. Per arrivare a lui sarà però necessario trovare un'intesa con l'Udinese, società che ne detiene il cartellino.

Secondo Gramellini, Giovanni Carnevali avrebbe diverse carte da giocarsi per rendere più agevole la trattativa. Tra i profili che potrebbero interessare ai friulani figurerebbero Juan Cabal, Vasilije Adzic e soprattutto Fabio Miretti, destinato a lasciare la Continassa durante questa sessione di mercato e considerato la possibile pedina ideale per abbassare l'esborso economico richiesto dall'Udinese.

Mendes propone Casadó al Milan, Carboni saluta l'Inter

Nel frattempo Jorge Mendes continua a essere uno dei protagonisti del mercato rossonero. Dopo aver avuto un ruolo importante nell'operazione che ha portato Gonçalo Ramos al Milan, il potente agente portoghese starebbe proponendo altri profili alla dirigenza di via Aldo Rossi. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Gianluigi Longari, tra questi ci sarebbe anche Marc Casadó, centrocampista classe 2003 del Barcellona. Il giovane spagnolo piace anche ad alcuni club della Turchia e dell'Arabia Saudita, ma il Milan starebbe valutando attentamente l'opportunità di inserirsi. La valutazione del cartellino si aggirerebbe intorno ai 18 milioni di euro, cifra ritenuta accessibile per un giocatore di prospettiva.

Sul fronte Inter, invece, si avvicina il momento dell'addio di Franco Carboni. L'esterno sinistro argentino, reduce dalla stagione in prestito al Parma, sarebbe pronto a fare ritorno proprio in Emilia, questa volta a titolo definitivo. Secondo Nicolò Schira, i dialoghi tra i due club sarebbero già ben avviati e l'obiettivo sarebbe quello di legare il classe 2003 ai ducali fino al 2030. Restano ancora da definire gli ultimi dettagli economici, ma la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare nel giro di pochi giorni.