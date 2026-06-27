Juventus e Napoli starebbero valutando un'operazione che coinvolgerebbe due titolari di assoluto livello, Federico Gatti e Stanislav Lobotka. Nel frattempo l'Inter continua a monitorare la situazione di Federico Chiesa, il cui futuro al Liverpool dipenderà in larga parte dalle valutazioni del nuovo allenatore durante la preparazione estiva.

Lobotka-Gatti, nasce l'idea dello scambio tra Juventus e Napoli

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, tra Juventus e Napoli starebbe prendendo forma un filo diretto che potrebbe portare le due società a valutare uno scambio di alto profilo.

I nomi coinvolti sarebbero quelli di Stanislav Lobotka e Federico Gatti, due giocatori considerati particolarmente graditi dai rispettivi allenatori.

Il centrocampista slovacco rappresenterebbe infatti uno dei principali pallini di Luciano Spalletti, che lo riabbraccerebbe volentieri dopo l'esperienza condivisa a Napoli, ritenendolo il regista ideale per il proprio sistema di gioco. Sul fronte opposto, Federico Gatti continua a godere della stima di Massimiliano Allegri, tecnico che lo ha valorizzato durante la sua esperienza alla Juventus e che sarebbe felice di ritrovarlo nella nuova avventura sulla panchina azzurra.

L'incastro tecnico appare affascinante e potrebbe soddisfare le esigenze di entrambe le società.

Resta però un ostacolo non secondario: la storica rivalità tra Juventus e Napoli ha spesso reso particolarmente complicate le trattative dirette. Per questo motivo, nonostante l'idea venga considerata intrigante, la strada verso un'eventuale fumata bianca appare ancora lunga e ricca di ostacoli.

Chiesa aspetta Iraola, poi l'Inter potrebbe tornare alla carica

Parallelamente, in casa Inter continua a essere monitorata con attenzione la situazione di Federico Chiesa. L'esterno offensivo italiano ha recentemente ribadito il desiderio di tornare a giocare in Serie A, ma prima di prendere qualsiasi decisione intende giocarsi le proprie carte al Liverpool. L'arrivo del nuovo allenatore Andoni Iraola potrebbe infatti modificare le gerarchie offensive dei Reds.

Inoltre, la partenza di Mohamed Salah libererebbe spazio proprio sulla corsia occupata abitualmente da Chiesa, offrendo al classe 1997 una possibilità concreta di ritagliarsi un ruolo più importante durante la preparazione estiva.

Qualora, però, il responso della pre-season non fosse quello sperato, allora l'ipotesi di un ritorno in Italia tornerebbe rapidamente d'attualità. In questo scenario l'Inter resterebbe una delle società più attente all'evolversi della situazione e, con una valutazione vicina ai 10 milioni di euro, potrebbe decidere di affondare il colpo per regalarsi un rinforzo di qualità ed esperienza internazionale in vista della nuova stagione.