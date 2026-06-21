Il mercato degli attaccanti continua a essere uno dei temi più caldi dell'estate e coinvolge alcune delle principali società italiane. La Juventus starebbe valutando nuove alternative per rinforzare il reparto offensivo dopo le difficoltà emerse nella trattativa per Alexander Sorloth, mentre la Roma sarebbe alla ricerca del profilo ideale da affiancare a Malen in vista di una stagione ricca di impegni. Attenzione infine anche al Milan, dove alcune squadre della MLS avrebbero iniziato a muoversi per due dei riferimenti offensivi della rosa rossonera.

Juventus, spunta Mateo Pellegrini: alternativa più accessibile a Sorloth

Le ultime indiscrezioni di mercato accostano alla Juventus il nome di Mateo Pellegrini, centravanti argentino di 24 anni attualmente in forza al Parma. Un profilo che starebbe guadagnando terreno nelle valutazioni della dirigenza bianconera, soprattutto alla luce delle difficoltà riscontrate nella trattativa per Alexander Sorloth. L'attaccante dell'Atletico Madrid continua infatti a essere molto apprezzato per caratteristiche tecniche e fisiche, ma la richiesta del club spagnolo non scenderebbe sotto i 35 milioni di euro.

Una cifra considerata elevata dalla Juventus, che starebbe quindi sondando soluzioni alternative in grado di garantire qualità e sostenibilità economica.

In questo contesto si inserisce il profilo di Pellegrini, attaccante che ha mostrato importanti margini di crescita e che potrebbe rappresentare un investimento meno oneroso. La valutazione del giocatore si aggirerebbe infatti intorno ai 20 milioni di euro, quasi la metà rispetto a quella necessaria per arrivare a Sorloth.

Roma su Davis, mentre il Milan guarda con attenzione al mercato americano

Anche la Roma continua a lavorare sul reparto offensivo. Gian Piero Gasperini avrebbe chiesto un'alternativa affidabile a Malen, capace di garantire rendimento e continuità nel corso di una stagione che si preannuncia particolarmente impegnativa tra campionato e coppe. Secondo le ultime indiscrezioni, i giallorossi avrebbero individuato in Keinan Davis dell'Udinese un profilo interessante per completare il reparto.

L'inglese presenta caratteristiche fisiche differenti rispetto all'olandese e arriva da una stagione positiva in Serie A, chiusa con 30 presenze e 10 reti. La valutazione dell'attaccante si attesterebbe intorno ai 10 milioni di euro, cifra ritenuta accessibile dalla dirigenza capitolina.

Nel frattempo, in casa Milan potrebbero aprirsi scenari inattesi sul fronte uscite. Dalla Major League Soccer starebbero infatti arrivando segnali concreti di interesse per alcuni dei principali protagonisti della rosa rossonera. I New York City FC avrebbero messo nel mirino Christian Pulisic, nome già accostato alla Roma nelle scorse settimane, mentre l'Orlando City seguirebbe con attenzione Santiago Gimenez.

Il centravanti messicano è alla ricerca di un rilancio dopo una stagione complicata dai problemi alla caviglia e l'interesse proveniente dagli Stati Uniti potrebbe rappresentare una variabile da monitorare con attenzione nel prosieguo del mercato estivo.