L'estate della Juventus potrebbe trasformarsi in una delle più movimentate degli ultimi anni. Secondo le indiscrezioni odierne, il club bianconero avrebbe deciso di avviare una profonda rivoluzione nel reparto offensivo, con diversi giocatori destinati a lasciare Torino nel corso delle prossime settimane. In casa Inter nel frattempo, si lavorerebbe forte per portare Marco Palestra mentre Roma e Milan potrebbero sfidarsi per una stella del calcio inglese, Mason Greenwood.

Quattro uscite e nuovi obiettivi per l'attacco bianconero

La situazione più delicata riguarda Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo, ormai lontano dal rinnovo, è destinato a separarsi dalla Juventus dal primo luglio, quando il suo contratto scadrà. Ma non sarebbe l'unico a salutare. Secondo le voci di mercato, anche Lois Openda potrebbe lasciare Torino dopo una stagione poco convincente, probabilmente attraverso una cessione in prestito. Destino diverso per Jonathan David, che potrebbe invece essere sacrificato a titolo definitivo qualora arrivasse un'offerta ritenuta congrua dal club. In uscita anche Arkadiusz Milik, per il quale si starebbe valutando una rescissione consensuale del contratto. Una vera e propria epurazione offensiva che obbligherà Comolli a intervenire con decisione. Tra i nomi monitorati figurano Randal Kolo Muani e Alexander Sorloth, due profili differenti ma ritenuti adatti a guidare il nuovo corso juventino.

Inter all'assalto di Palestra, Milan e Roma su Greenwood

Non meno interessante la situazione che coinvolge Marco Palestra. L'Inter starebbe lavorando intensamente per convincere l'Atalanta a privarsi del promettente terzino italiano, valutato circa 50 milioni di euro. Sul giocatore si sarebbe mossa anche la Juventus, ma le ultime indiscrezioni raccontano di una preferenza già espressa dal diretto interessato verso la destinazione nerazzurra. Una scelta che potrebbe essere legata sia alle ambizioni sportive del momento sia alla prospettiva di disputare competizioni europee di primo piano.

Attenzione infine al possibile duello tra Milan e Roma per Mason Greenwood. L'attaccante inglese in uscita dal Marsiglia piace molto a Gian Piero Gasperini, che lo considera ideale per il proprio progetto tecnico nella Capitale.

I rossoneri, tuttavia, restano vigili e potrebbero inserirsi con decisione nella corsa qualora i Friedkin non riuscissero a chiudere rapidamente l'operazione. La valutazione del giocatore oscilla tra i 40 e i 45 milioni di euro e promette di accendere una delle sfide di mercato più intriganti dell'estate.