Il mercato è iniziato forte quest'anno e la Juventus vorrebbe farsi trovare pronta, acquisendo un portiere titolare. A Napoli il futuro di Romelu Lukaku sarebbe in bilico mentre nel Milan si respirerebbe un'aria pesante fra Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic.

Juventus, la pista Oblak convince più di Martinez

Secondo quanto riferito ai microfoni di Juventibus dall'opinionista Giuseppe Bognanni, meglio conosciuto sui social come GJustJuve, la Juventus avrebbe oggi maggiori possibilità di arrivare a Jan Oblak piuttosto che a Emiliano Martinez. Una valutazione che sarebbe strettamente legata alle differenti situazioni contrattuali dei due portieri.

Martinez, infatti, è legato all'Aston Villa da un accordo valido fino al 2029 e il club inglese non avrebbe alcuna intenzione di privarsi facilmente del proprio numero uno. Un'operazione che, oltre a essere complessa dal punto di vista negoziale, richiederebbe un investimento economico particolarmente elevato. Diverso il discorso per Oblak. Il portiere sloveno potrebbe lasciare l'Atletico Madrid già durante questa sessione di mercato e il suo cartellino sarebbe valutato intorno ai 15 milioni di euro, cifra ritenuta sostenibile dalla dirigenza bianconera. Per esperienza internazionale, leadership e costi dell'operazione, il profilo dell'estremo difensore dei Colchoneros starebbe quindi guadagnando posizioni nelle preferenze della Juventus.

Napoli, il futuro di Lukaku passa per le scelte di Allegri

A Napoli continua invece a tenere banco il futuro di Romelu Lukaku. L'attaccante belga arriva da una stagione al di sotto delle aspettative, ma avrebbe manifestato apertamente la volontà di restare in azzurro e rilanciarsi nel nuovo progetto tecnico. Una decisione che dovrà inevitabilmente confrontarsi con le idee di Massimiliano Allegri, destinato a raccogliere l'eredità sulla panchina partenopea. Il tecnico sarà chiamato a definire la composizione del reparto offensivo, valutando quali profili confermare accanto a Rasmus Hojlund. Tra le situazioni da monitorare ci sarebbe anche quella di Lorenzo Lucca, attaccante rientrato dal prestito al Nottingham Forest e desideroso di conquistare spazio.

Milan, tensioni fra Ibra e Cardinale

In casa Milan, invece, permane un clima di incertezza. Dopo il profondo riassetto dirigenziale voluto da Gerry Cardinale, la società è ancora alla ricerca di una struttura tecnica definitiva da cui ripartire. Secondo le indiscrezioni, negli ultimi giorni non sarebbero mancati confronti anche piuttosto accesi tra il proprietario di RedBird e Zlatan Ibrahimovic, oggi figura centrale del progetto rossonero. L'incontro previsto con Oliver Glasner potrebbe rappresentare il primo vero passo verso la ricostruzione della squadra. Qualora però il tecnico austriaco dovesse declinare la proposta del Milan, il club rischierebbe di ritrovarsi nuovamente in una fase di stallo che renderebbe ancora più urgente l'individuazione di una guida tecnica per accelerare la programmazione della prossima stagione.