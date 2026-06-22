Le prestazioni offerte al Mondiale stanno inevitabilmente influenzando le strategie di mercato di numerosi club europei. La Juventus avrebbe riacceso i riflettori su un volto ben noto della Serie A, Franck Kessié, dopo una prova di grande sostanza con la maglia della Costa d'Avorio, mentre l'Inter continua a lavorare per uno dei principali obiettivi individuati per le corsie esterne senza però trascurare eventuali alternative. Sullo sfondo, il nuovo Milan disegnato da Gerry Cardinale prende vita.

Kessié convince la Juventus: summit in vista con l'entourage

L'ultima prestazione di Franck Kessié al Mondiale non sarebbe passata inosservata dalle parti della Continassa. Nonostante la sconfitta della Costa d'Avorio contro la Germania per 2-1, il centrocampista ivoriano è stato tra i migliori in campo, trovando anche la rete del momentaneo vantaggio e dominando a tratti la zona nevralgica del campo con quella fisicità e quella intensità che avevano caratterizzato le sue migliori stagioni in Serie A.

Un rendimento che avrebbe riacceso l'interesse della Juventus. Dopo le esperienze vissute con Atalanta e Milan, e il successivo trasferimento nel calcio arabo, Kessié sembrava ormai lontano dai radar del grande calcio europeo.

Le recenti indicazioni arrivate dal Mondiale avrebbero però spinto Giovanni Carnevali ad approfondire la situazione. Secondo le indiscrezioni, nei prossimi giorni sarebbe previsto un incontro con l'entourage del giocatore per comprendere le richieste economiche del centrocampista, destinato con ogni probabilità a liberarsi a parametro zero dall'Al-Ahli al termine di giugno. Una condizione che potrebbe trasformarlo in una delle occasioni più interessanti del mercato estivo.

Inter, alternativa pronta a Palestra. Milan, Cardinale ridisegna il club

Nel frattempo l'Inter continua a mantenere aperto il dialogo con l'Atalanta per Marco Palestra, ma Giuseppe Marotta non avrebbe intenzione di farsi trovare impreparato nel caso in cui la trattativa non dovesse andare a buon fine.

Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, il club nerazzurro avrebbe individuato in Malo Gusto una possibile alternativa all'esterno italiano. Il laterale del Chelsea, classe 2003, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio francese e negli ultimi anni ha mostrato qualità tali da attirare l'attenzione di diversi top club europei. Il problema principale riguarda il costo dell'operazione: la valutazione del giocatore sarebbe già vicina ai 40 milioni di euro, una cifra importante che obbligherebbe l'Inter a una riflessione approfondita.

Dall'altra parte di Milano, invece, Gerry Cardinale ha deciso di intervenire direttamente sulla struttura dirigenziale del Milan. Il proprietario rossonero avrebbe scelto di costruire un nuovo organigramma affidandosi anche a figure che conoscono già l'ambiente di Milanello.

Johannes Almstadt tornerà infatti ad avere un ruolo centrale nella selezione dei calciatori dopo la precedente esperienza vissuta durante la gestione Gazidis. Giorgio Calvelli assumerà invece l'incarico di amministratore delegato, mentre Gardiner e Lomonte vedranno una promozione dall'area scouting. Restano inoltre figure strategiche Vergine e Kirovsky nel progetto Milan Futuro, senza dimenticare Zlatan Ibrahimovic, che continuerà a svolgere il ruolo di consulente esterno mantenendo una forte influenza sulle principali decisioni sportive del club.