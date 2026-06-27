Le strategie di mercato delle big di Serie A continuano a evolversi tra ritorni inattesi, nuovi obiettivi e investimenti mirati. In casa Juventus potrebbe cambiare il destino di Daniele Rugani, rientrato dal prestito di Firenze e pronto a giocarsi le proprie chance nel nuovo progetto tecnico. La Roma, invece, guarda al campionato scozzese per rinforzare il centrocampo, mentre il Milan, dopo il colpo Gonçalo Ramos, potrebbe continuare a parlare portoghese con un altro acquisto di prospettiva destinato a rinforzare la difesa.

Rugani torna alla Juventus: la permanenza non è più da escludere

Secondo quanto rivelato dal giornalista Giovanni Albanese sul proprio canale YouTube, Daniele Rugani farà ritorno alla Juventus dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina. Il centrale toscano rientrerà quindi alla Continassa, dove il suo futuro potrebbe riservare una sorpresa.

Stando alle indiscrezioni, infatti, non sarebbe affatto scontato un nuovo addio. Rugani avrebbe l'opportunità di convincere Luciano Spalletti durante il ritiro estivo e conquistarsi uno spazio nella rosa bianconera. La sua esperienza, unita alla conoscenza dell'ambiente e alla possibilità di rappresentare una soluzione già pronta per le rotazioni difensive, potrebbero spingere la Juventus a confermarlo almeno fino alla chiusura del mercato.

Molto dipenderà dalle valutazioni del nuovo tecnico e dagli eventuali movimenti in entrata nel reparto arretrato, ma rispetto a qualche settimana fa lo scenario appare decisamente cambiato.

La Roma accelera per Engels, il Milan guarda ancora al Portogallo

Nel frattempo, a Trigoria starebbe prendendo quota il nome di Arne Engels. Secondo quanto riferito su X dallo speaker Francesco Casano, il centrocampista del Celtic rappresenterebbe un vecchio pallino di Gian Piero Gasperini, che avrebbe chiesto alla dirigenza di valutarne l'acquisto nel corso dell'estate. Il club scozzese sarebbe disposto a trattare sulla base di una valutazione vicina ai 20 milioni di euro, cifra ritenuta importante ma non proibitiva per un centrocampista giovane e dalle ampie prospettive di crescita.

La Roma starebbe quindi monitorando con attenzione l'evoluzione della situazione prima di decidere se affondare il colpo.

Anche il Milan continua a muoversi con decisione sul mercato. Dopo aver definito il clamoroso acquisto di Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain per un'operazione complessiva superiore ai 70 milioni di euro, i rossoneri potrebbero tornare a pescare in Portogallo. Il nome che starebbe guadagnando terreno è quello di Antonio Silva, centrale del Benfica considerato uno dei difensori più promettenti del panorama europeo. Grazie anche alla possibile mediazione di Jorge Mendes, il club portoghese potrebbe aprire alla cessione per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, offrendo così al Milan un'occasione per rafforzare ulteriormente il reparto arretrato con un profilo giovane ma già di alto livello.