Stando alle indiscrezioni di mercato delle ultime ore, In casa Juventus cresce la consapevolezza che l'operazione Alexander Sorloth potrebbe rivelarsi più complessa del previsto, motivo per cui la dirigenza starebbe già sondando piste alternative come quella di Guirassy. Parallelamente il Milan continua la ricerca di un possibile erede di Rafael Leao, mentre a Napoli Massimiliano Allegri avrebbe blindato la permanenza di De Bruyne.

Guirassy alternativa a Sorloth: la Juventus valuta il bomber del Dortmund

Secondo le indiscrezioni riportate su X dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus starebbe continuando a monitorare con attenzione il mercato degli attaccanti in vista di un possibile rallentamento definitivo della trattativa per Alexander Sorloth.

La distanza economica con l'Atletico Madrid e le difficoltà nel trovare una formula condivisa avrebbero infatti spinto la dirigenza bianconera a tenere aperte altre opzioni.

Tra queste ci sarebbe Serhou Guirassy, centravanti del Borussia Dortmund reduce da una stagione particolarmente positiva. Il classe 1996 ha confermato anche in Germania le qualità che negli ultimi anni lo hanno reso uno degli attaccanti più prolifici del panorama europeo, chiudendo l'annata con 22 reti in 46 presenze complessive. Numeri che spiegano perché il Borussia non abbia alcuna intenzione di concedere sconti.

Per strappare il giocatore al club tedesco servirebbero infatti circa 30 milioni di euro. Una valutazione importante per un attaccante ormai trentenne, ma giustificata dal rendimento garantito nelle ultime stagioni e dalla capacità di incidere sia in campionato sia nelle competizioni internazionali.

La Juventus osserva e valuta, consapevole che Guirassy rappresenterebbe una soluzione diversa ma comunque affidabile per rinforzare il reparto offensivo.

Milan su Schjelderup, mentre Allegri considera De Bruyne centrale nel Napoli

Sul fronte Milan continua invece la ricerca di un esterno offensivo capace di raccogliere l'eventuale eredità di Rafael Leao. Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur, uno dei profili seguiti dalla dirigenza rossonera sarebbe Andreas Schjelderup, talento norvegese classe 2004 attualmente in forza al Benfica. Già accostato a diversi club italiani nelle scorse stagioni, il giovane attaccante continua a essere considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo.

Il Benfica lo valuta circa 30 milioni di euro, una cifra che testimonia la fiducia riposta nel suo potenziale. Sul giocatore, tuttavia, non ci sarebbe soltanto il Milan: anche il Como starebbe monitorando la situazione, mentre all'estero restano vigili club del calibro di Liverpool e Atletico Madrid.

Nel frattempo a Napoli il lavoro di Massimiliano Allegri starebbe già producendo le prime indicazioni tecniche. Tra i calciatori che il tecnico livornese considererebbe centrali nel progetto futuro figurerebbe Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, nonostante l'età e le numerose richieste provenienti da campionati di tutto il mondo, rappresenterebbe una delle certezze dalle quali costruire il nuovo Napoli.

Allegri sarebbe infatti convinto che l'esperienza, la qualità e la leadership dell'ex Manchester City possano ancora fare la differenza ai massimi livelli, motivo per cui avrebbe chiesto alla società di trattenerlo e renderlo uno dei riferimenti della squadra per la prossima stagione.