In casa Juventus cresce l'interesse internazionale per Andrea Cambiaso, mentre a Napoli il futuro di Romelu Lukaku potrebbe passare per il volere di Massimiliano Allegri. Sul fronte Roma, invece, arrivano importanti precisazioni riguardo a una delle indiscrezioni che avevano animato le ultime ore su Manu Koné.

Cambiaso, la concorrenza cresce: la Juventus spera nel rilancio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, su Andrea Cambiaso potrebbe presto scatenarsi una vera e propria asta internazionale. Il laterale bianconero continua infatti ad attirare l'interesse di numerosi club europei e nelle ultime ore anche l'Atletico Madrid avrebbe deciso di inserirsi concretamente nella corsa al giocatore.

I Colchoneros si aggiungono così a una lista di pretendenti già particolarmente prestigiosa. Da tempo il Barcellona segue con attenzione il classe 2000, mentre il Chelsea starebbe valutando il suo profilo per raccogliere l'eredità di Marc Cucurella. Sullo sfondo resta inoltre l'Inter, che potrebbe provare a costruire una proposta comprendente Davide Frattesi come contropartita tecnica. Alla Continassa osservano con interesse questa crescente competizione attorno al giocatore. La Juventus considererebbe Cambiaso uno dei possibili sacrifici eccellenti dell'estate e auspicherebbe che il numero di pretendenti possa contribuire a far lievitare una valutazione che attualmente si aggira intorno ai 35 milioni di euro.

Napoli, Allegri può essere lo sponsor di Lukaku

Nel frattempo a Napoli si lavora già in stretta sinergia con Massimiliano Allegri, il cui arrivo sulla panchina partenopea viene considerato ormai imminente. Tra i primi temi affrontati dal tecnico e dalla dirigenza ci sarebbe la composizione del reparto offensivo, ma sotto questo aspetto il club sembrerebbe già disporre di basi solide. Oltre a Rasmus Hojlund, infatti, il Napoli può ancora contare su Romelu Lukaku, legato agli azzurri da un altro anno di contratto. Il centravanti belga rappresenta da sempre uno dei profili maggiormente apprezzati da Allegri e le recenti prestazioni offerte dal bomber con la nazionale avrebbero contribuito a rafforzare ulteriormente questa convinzione.

Nello specifico, il suo ingresso in campo nella sfida contro l'Egitto ha cambiato l'inerzia della partita, offrendo l'impressione di un giocatore finalmente libero dai problemi fisici che ne avevano limitato il rendimento durante la scorsa stagione.

Moretto allontana Koné dall'Arsenal

Capitolo Roma. Nelle scorse ore si era parlato con insistenza di un possibile interesse dell'Arsenal per Manu Koné, ma il giornalista Matteo Moretto ha voluto fare chiarezza attraverso il proprio profilo X: "Manu Koné non è un obiettivo dell’Arsenal". Lo stesso Moretto ha poi ribadito il concetto in un successivo intervento video, spiegando come il centrocampista francese non rientri tra i profili monitorati dal club londinese. Una precisazione che, almeno per il momento, allontana una delle voci più insistenti emerse attorno al futuro del mediano giallorosso.