Le grandi manovre del mercato estivo continuano a intrecciarsi tra Italia, Spagna e Inghilterra, con le principali società impegnate a costruire le squadre del futuro. Tra sogni ambiziosi, trattative esplorative e valutazioni economiche tutt’altro che semplici, Juventus, Inter e Napoli restano tra i club più attivi.

Nico Paz nel mirino della Juventus: il Real apre all’ascolto

Secondo quanto riferito su X dall’esperto di mercato Edoardo Mecca, nelle recenti conversazioni tra Juventus e Real Madrid si sarebbe parlato di diversi profili e tra questi sarebbe emerso anche il nome di Nico Paz.

Il fantasista argentino, dopo essere stato riscattato dal club spagnolo, starebbe riflettendo sul proprio futuro e non sarebbe completamente convinto di affrontare la prossima stagione con la maglia delle Merengues. La concorrenza nel reparto offensivo, già estremamente elevata, sarebbe destinata ad aumentare ulteriormente dopo l’arrivo di Bernardo Silva e con l’ulteriore grande acquisto offensivo promesso dal presidente Florentino Perez. In questo contesto la Juventus avrebbe iniziato a monitorare con attenzione la situazione del talento sudamericano, già protagonista in Serie A durante la sua esperienza al Como. Il Real Madrid, dal canto suo, non considererebbe il giocatore incedibile e potrebbe valutare una cessione davanti a una proposta vicina ai 60 milioni di euro.

Una cifra importante che obbligherebbe però la Juventus a realizzare diverse operazioni in uscita prima di poter pensare concretamente a un affondo.

Inter al lavoro per la difesa, il Napoli prende tempo su Norton-Cuffy

Se a Torino l’attenzione è rivolta soprattutto alla trequarti e all’attacco, a Milano si guarda con interesse al reparto arretrato. L’Inter, infatti, potrebbe presto trovarsi costretta a intervenire sul mercato per compensare le possibili partenze di Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni, quest’ultimo seguito con attenzione dal Real Madrid. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra starebbe già valutando alcune alternative. Tra i nomi più apprezzati figurerebbe quello di Oumar Solet, difensore in uscita dall’Udinese, ma anche quello di Giovanni Leoni, giovane promessa italiana acquistata dal Liverpool la scorsa stagione.

Il centrale è reduce da un lungo stop causato dalla rottura del legamento crociato, motivo per cui l’eventuale operazione potrebbe essere costruita sulla base di un prestito con opzione di acquisto.

Sul fronte Napoli, invece, continua la ricerca di un esterno destro che possa offrire un’alternativa a Giovanni Di Lorenzo. Secondo Alfredo Pedullà, il Genoa avrebbe nuovamente proposto Brooke Norton-Cuffy al club partenopeo. Tuttavia, nonostante la necessità di rinforzare quella zona del campo, il Napoli non sarebbe ancora convinto di procedere con decisione per il laterale inglese. Lo stesso giocatore, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbe stato proposto anche alla Fiorentina, che nelle prossime settimane potrebbe valutarne con maggiore attenzione il profilo.