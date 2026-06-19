Per la Juventus potrebbe complicarsi il dossier Sorloth, mentre Inter e Roma starebbero muovendosi fra possibili cessioni e rinnovi ancora in stallo. Sullo sfondo si muovono anche realtà come Atalanta, Torino e Cagliari, pronte a cogliere le occasioni offerte dal mercato internazionale.

Sorloth si allontana dalla Juventus, Castro torna d’attualità

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la trattativa tra Juventus e Atletico Madrid per Alexander Sorloth starebbe vivendo una fase di forte rallentamento. Il club spagnolo, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di rivedere al ribasso la valutazione del centravanti norvegese, fissata a circa 35 milioni di euro.

Una richiesta considerata troppo elevata dalla dirigenza bianconera, che si sarebbe fermata intorno ai 25 milioni. Dieci milioni di distanza rappresentano un ostacolo significativo e rendono al momento difficile immaginare una chiusura rapida dell’operazione. Per questo motivo Giovanni Carnevali e il resto della dirigenza starebbero valutando profili alternativi. Tra questi continua a piacere Santiago Castro del Bologna, attaccante più giovane e ritenuto un investimento di prospettiva. Anche il club emiliano valuta il proprio gioiello cifre vicine ai 40 milioni, ma la Juventus potrebbe provare a costruire un’operazione più articolata inserendo contropartite tecniche gradite ai rossoblù per ridurre l’esborso economico.

Inter su Palestra, Pellegrini aspetta la Roma. Calabria e Hojbjerg animano il mercato

In casa Inter proseguono invece i lavori per portare a Milano Marco Palestra. Il terzino destro viene considerato il profilo ideale per occupare stabilmente la corsia e, qualora l’operazione andasse in porto come sembra, potrebbe diventare il nuovo titolare della fascia nerazzurra. Una prospettiva che rischierebbe di ridurre ulteriormente lo spazio di Luis Henrique, arrivato dal Marsiglia appena un anno fa per circa 22 milioni di euro ma mai realmente capace di imporsi. In questo contesto, l’interesse del Bournemouth potrebbe rappresentare una soluzione gradita a tutte le parti.

A Roma, invece, continua a regnare l’incertezza sul futuro di Lorenzo Pellegrini.

A pochi giorni dalla scadenza del contratto, non sarebbero ancora arrivati contatti concreti per il rinnovo e dal primo luglio il capitano giallorosso potrà ascoltare eventuali offerte provenienti da altri club. Nonostante ciò, la sua priorità resterebbe ancora la permanenza nella Capitale.

Sul resto del mercato italiano, attenzione alla sfida tra Cagliari e Torino per Davide Calabria, attualmente in forza al Panathinaikos e desideroso di tornare in Serie A. Da monitorare anche l’Atalanta che, secondo quanto riferito dalla giornalista Eleonora Trotta, avrebbe individuato in Pierre-Emile Hojbjerg un possibile rinforzo per il centrocampo. L’agente del danese avrebbe già incontrato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ma l’elevato ingaggio del giocatore rappresenta al momento il principale ostacolo alla buona riuscita dell’operazione.