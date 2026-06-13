Secondo le ultime di calciomercato, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti avrebbe indicato in Cher Ndour un profilo da seguire per l'estate. All'Inter nel frattempo sarebbe stato proposto Mastantuono del Real Madrid mentre Jashari potrebbe lasciare il Milan, direzione Bergamo.

Spalletti vuole Ndour: la Fiorentina fa muro, ma la Juventus osserva

Tra i profili che avrebbero catturato l'attenzione della Juventus c'è quello di Cher Ndour. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il tecnico bianconero Luciano Spalletti avrebbe espresso un gradimento per il centrocampista offensivo della Fiorentina, considerandolo uno dei giovani italiani più interessanti in circolazione.

Il ventunenne, reduce dall'esordio con la maglia numero 10 della Nazionale maggiore, avrebbe convinto l'allenatore toscano grazie a una combinazione di caratteristiche non comuni: fisicità, capacità di inserimento, qualità tecnica e margini di crescita ancora enormi. Qualità che lo renderebbero un profilo perfettamente in linea con la filosofia di una Juventus intenzionata a investire su giovani già pronti per il calcio di alto livello.

L'operazione, tuttavia, si presenta particolarmente complessa. Ndour è infatti legato alla Fiorentina da un contratto fino al 2029 e, soprattutto, il Paris Saint-Germain mantiene una percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore. Una clausola che obbliga il club viola a monetizzare il più possibile in caso di cessione.

Per questo motivo appare difficile immaginare una trattativa sotto i 30 milioni di euro.

L'Inter pensa a Mastantuono, l'Atalanta accelera per Jashari

Nel frattempo l'Inter continua a dialogare con il Real Madrid su diversi fronti. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira sul proprio canale YouTube, il club spagnolo avrebbe proposto ai nerazzurri il prestito di Franco Mastantuono. Il talento argentino classe 2007 ha trovato meno spazio del previsto nella sua prima stagione con le Merengues. Una situazione che potrebbe persino complicarsi il prossimo anno, quando José Mourinho riabbraccerà Nico Paz e potrebbe ricevere un ulteriore rinforzo offensivo promesso da Perez. Per questo il Real starebbe valutando la possibilità di mandare Mastantuono in prestito in un campionato competitivo come la Serie A, con l'Inter che osserva con attenzione l'evoluzione dello scenario.

Sul fronte Milan, invece, resta aperta la questione legata ad Ardon Jashari. Sempre secondo Schira, il centrocampista svizzero sarebbe tra i giocatori destinati a lasciare i rossoneri. Juventus e Roma si sarebbero limitate a semplici sondaggi esplorativi, mentre Fiorentina e Bologna avrebbero già effettuato contatti più concreti. La società che però potrebbe affondare realmente il colpo sarebbe l'Atalanta. Il ds dei bergamaschi Cristiano Giuntoli apprezzerebbe da tempo il regista svizzero e starebbe valutando una formula basata sul prestito con diritto di riscatto.