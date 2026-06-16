Le ultime indiscrezioni raccontano di una possibile svolta per il futuro di Nico Gonzalez alla Juventus, mentre il Napoli continua a studiare la formula giusta per arrivare a Mario Gila. A Udine intanto si potrebbe aprire un inatteso caso legato a Nicolò Zaniolo.

Spalletti punta su Nico Gonzalez: la Juventus riflette sul futuro

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Mirko Nicolino, Luciano Spalletti avrebbe avuto un contatto diretto con Nico Gonzalez per illustrargli il proprio progetto tecnico e manifestargli la volontà di puntare su di lui nella prossima stagione.

Un segnale importante che potrebbe modificare sensibilmente gli scenari di mercato legati all'esterno argentino, rientrato alla Juventus dopo il prestito all'Atletico Madrid.

L'eventuale permanenza del classe 1998 aprirebbe inevitabilmente un interessante duello interno con Francisco Conceicao per una maglia da titolare sulla corsia destra offensiva. La scelta di Spalletti potrebbe inoltre essere influenzata dalle difficoltà emerse nelle trattative con l'Atletico Madrid. Il club spagnolo gradirebbe infatti trattenere il giocatore, ma sarebbe disposto a investire una cifra vicina ai 20 milioni di euro, considerata insufficiente dalla dirigenza bianconera. In assenza di un rilancio significativo da parte dei Colchoneros quindi, la permanenza di Nico Gonzalez a Torino appare oggi una possibilità concreta.

Napoli studia la carta Beukema, Zaniolo-Udinese è già un caso

Nel frattempo il Napoli continua a lavorare sottotraccia per arrivare a Mario Gila, uno dei principali obiettivi individuati per rinforzare il reparto difensivo. La distanza tra le richieste della Lazio e la proposta partenopea non sarebbe ancora stata colmata, motivo per cui la dirigenza azzurra starebbe valutando soluzioni alternative per rendere più appetibile l'operazione. Tra queste sarebbe emersa anche l'ipotesi Sam Beukema, profilo che potrebbe essere inserito come parziale contropartita tecnica per convincere Claudio Lotito a lasciar partire il centrale spagnolo.

Paradossale, invece, la situazione che si sta sviluppando attorno a Nicolò Zaniolo.

Nelle scorse ore l'Udinese ha esercitato ufficialmente il diritto di riscatto versando una cifra che dovrebbe aggirarsi attorno ai 5 milioni di euro nelle casse del Galatasaray, ma la vicenda non sembra affatto conclusa. A complicare il quadro sono arrivate le dichiarazioni dell'agente del giocatore a Sky Sport: "Siamo contenti di come è andata la cosa ma ora sarà necessario trovare un nuovo accordo sull'ingaggio. Nonostante gli sforzi profusi da entrambe le parti, l'intesa non è stata ancora raggiunta. Oggi Nicolò si sente amareggiato e deluso dalla dinamica che ha portato a questo riscatto". Parole che suonano come un campanello d'allarme e che potrebbero riaprire scenari impensabili, con l'ex Roma che rischia paradossalmente di tornare sul mercato subito dopo essere stato acquistato a titolo definitivo.