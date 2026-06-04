Il mercato estivo oltre agli acquisti ruota attorno anche alle cessioni. La Juventus potrebbe salutare Joao Mario, potenziale obiettivo della Fiorentina mentre il Milan Maignan, di nuovo attenzionato dal Chelsea. La Roma invece ha già incassato diversi milioni da uscite considerate secondarie.

Joao Mario torna alla Juventus, ma la permanenza appare improbabile

La Juventus si prepara a riaccogliere Joao Mario dopo il prestito semestrale al Bologna. Il laterale portoghese farà ritorno alla Continassa per l'inizio della preparazione estiva, ma il suo futuro sembrerebbe essere ancora lontano da Torino.

In questo scenario potrebbe entrare la Fiorentina: il club viola è destinato a vivere settimane importanti sul fronte delle corsie esterne, soprattutto in vista della possibile cessione di Dodò, da tempo seguito con interesse sia dal Napoli sia dalla Roma. Qualora il brasiliano dovesse lasciare Firenze, la dirigenza toscana sarebbe chiamata a individuare rapidamente un sostituto e il nome di Joao Mario rappresenterebbe una soluzione gradita. Fabio Paratici, profondo conoscitore dell'ambiente juventino, potrebbe così riallacciare i contatti con la Continassa per impostare una trattativa basata su un prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 10 milioni di euro.

Roma, primi tesoretti per l'UEFA. Maignan torna nel mirino del Chelsea

Chi sta già trovando risorse preziose dalle cessioni è la Roma. Il club giallorosso deve reperire circa 60 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare gli impegni finanziari richiesti dall'UEFA ed evitare possibili sanzioni. In tal senso, le ultime operazioni concluse stanno offrendo un contributo inaspettato. Le cessioni a titolo definitivo di Sangaré all'Elche e di Saud al Lens hanno infatti garantito complessivamente circa 9 milioni di euro, ai quali si dovrebbero aggiungere presto oltre 6 milioni derivanti dalla percentuale sulla futura rivendita di Riccardo Calafiori nell'ambito dell'operazione che coinvolse il Basilea.

Un tesoretto inatteso che permette alla società capitolina di avvicinarsi gradualmente all'obiettivo prefissato e di sperare di non dover cedere un pezzo grosso della rosa.

A Milano, invece, l'attenzione potrebbe spostarsi sul futuro di Mike Maignan. Il portiere francese era stato vicino all'addio già la scorsa estate, salvo poi sorprendere tutti con il rinnovo contrattuale fino al 2031. Tuttavia, il clima di incertezza societaria che continua a circondare il progetto rossonero potrebbe riaprire scenari che sembravano definitivamente archiviati. Secondo le ultime indiscrezioni, il Chelsea sarebbe tornato a monitorare la situazione del numero uno francese. I Blues avevano già manifestato interesse in passato e potrebbero approfittare dell'attuale contesto per tentare un nuovo assalto.