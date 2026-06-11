Il mercato continua a intrecciare opportunità, strategie e valutazioni che potrebbero ridisegnare gli equilibri della prossima stagione. La Juventus ad esempio, guarderebbe con attenzione a Soungoutou Magassa del West Ham, mentre l'Inter valuterebbe alternative a Palestra. La Roma invece, sarebbe vicina a definire la cessione di Tommaso Baldanzi al Genoa.

Juventus, spunta Magassa: sfida a Francoforte e Galatasaray

Secondo quanto riferito su X dal giornalista francese Sébastien Denis, la Juventus avrebbe messo nel mirino Soungoutou Magassa, centrocampista francese classe 2003 attualmente in forza al West Ham.

Il profilo del giovane transalpino starebbe attirando l'attenzione di diversi club europei e, oltre ai bianconeri, anche Eintracht Francoforte e Galatasaray seguirebbero con interesse la sua situazione.

Magassa rappresenta un giocatore particolarmente apprezzato per la sua duttilità tattica. Nato come mediano, è infatti in grado di arretrare sulla linea difensiva e ricoprire sia il ruolo di centrale destro sia quello di centrale sinistro.

A favorire eventuali pretendenti potrebbe essere anche la situazione del West Ham. La clamorosa retrocessione degli Hammers in Championship rischia infatti di incidere sul valore di mercato di diversi giocatori della rosa, compreso Magassa. La valutazione del francese si aggirerebbe attualmente attorno ai 17 milioni di euro, una cifra che potrebbe anche scendere nelle prossime settimane.

Inter, idea Pedro Porro. Roma vicina all'addio definitivo di Baldanzi

In casa Inter, invece, non si registrano particolari passi avanti per Marco Palestra. L'esterno offensivo dell'Atalanta continua a essere uno degli obiettivi più graditi alla dirigenza nerazzurra, ma la richiesta dei bergamaschi, fissata a 50 milioni di euro più bonus, viene ritenuta eccessiva.

Per questo motivo Marotta e i suoi collaboratori avrebbero iniziato a valutare alternative concrete. Tra i nomi emersi nelle ultime ore ci sarebbe quello di Pedro Porro, laterale spagnolo del Tottenham. Si tratta di un profilo differente rispetto a Palestra: meno strutturato fisicamente, più maturo dal punto di vista anagrafico e dotato di qualità tecniche particolarmente apprezzate.

Inoltre il costo dell'operazione sarebbe inferiore rispetto a quello richiesto dall'Atalanta, con gli Spurs che potrebbero aprire a una cessione attorno ai 35 milioni di euro. Porro si aggiunge così alla lista che comprende anche Dodò e Andrea Cambiaso.

Sul fronte Roma, infine, sembra sempre più vicina la permanenza di Tommaso Baldanzi al Genoa. Il trequartista, trasferitosi in Liguria durante il mercato invernale, avrebbe convinto il club rossoblù a investire circa 9,5 milioni di euro per trattenerlo a titolo definitivo. Decisivo sarebbe stato anche il gradimento di Daniele De Rossi, che aveva già mostrato grande fiducia nel giocatore durante la sua esperienza nella Capitale e che avrebbe spinto nuovamente per averlo a disposizione.