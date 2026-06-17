Il prossimo 29 giugno aprirà ufficialmente il calciomercato ma alcuni nomi stanno già monopolizzando l'attenzione degli addetti ai lavori. Tra questi c'è senza dubbio Mohamed Salah, nome di grande fascino che avrebbe persino catturato l'attenzione della Juventus. Nel frattempo Milan e Roma valuterebbero l'acquisto di un mediano e di un esterno di sinistra.

Salah, occasione irripetibile: Spalletti sogna il grande ritorno

Mohamed Salah rappresenterà uno dei pezzi più pregiati del mercato estivo. Il contratto che lo lega al Liverpool è ormai prossimo alla scadenza e, dal termine del mese, il fuoriclasse egiziano sarà libero di scegliere la propria destinazione.

Una prospettiva che ha già acceso le fantasie di numerose società europee e non solo.

Tra i club che potrebbero monitorare la situazione ci sarebbe anche la Juventus. Luciano Spalletti conosce molto bene Salah, avendolo allenato ai tempi della Roma in una delle fasi più brillanti della carriera dell'attaccante africano. Proprio il tecnico toscano vedrebbe di buon occhio la possibilità di riabbracciare il classe 1992, aggiungendo alla rosa bianconera un campione capace di spostare gli equilibri dentro e fuori dal campo.

La realtà, però, suggerisce prudenza. Salah è uno dei calciatori più riconoscibili e apprezzati del panorama calcistico mondiale e la concorrenza per assicurarsene le prestazioni sarà feroce.

In particolare, dalla Saudi Pro League potrebbero arrivare offerte economicamente irraggiungibili per la Juventus e per gran parte dei club europei. Proposte faraoniche che rischiano di trasformare il sogno bianconero in una missione quasi impossibile.

Milan e Roma guardano al futuro: Hjulmand e Moreira nel mirino

Nel frattempo il Milan continua a pianificare il nuovo corso tecnico inaugurato dall'arrivo di Ruben Amorim. Tra i profili che il tecnico portoghese gradirebbe particolarmente figura Mortens Hjulmand, centrocampista danese che conosce bene dai tempi dello Sporting. Amorim avrebbe già provato a portarlo con sé nella breve avventura con lo United e continuerebbe a considerarlo un elemento ideale per qualità tecniche, leadership ed equilibrio tattico.

Hjulmand rappresenta inoltre una figura già familiare al calcio italiano grazie all'esperienza vissuta con il Lecce. Il suo nome era stato accostato più volte alla Juventus nelle ultime stagioni, ma questa potrebbe essere l'estate giusta per un ritorno in Serie A. Una valutazione vicina ai 40 milioni di euro rende l'operazione impegnativa ma non impossibile per un Milan deciso a costruire una squadra modellata sulle idee del nuovo allenatore.

Anche la Roma continua a muoversi con attenzione. Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo D'Amico starebbero lavorando per individuare un esterno di spinta sulla corsia mancina, così da consentire a Wesley di tornare stabilmente sul lato opposto. In questo contesto sarebbe emerso il nome di Diego Moreira, talento classe 2004 attualmente in forza allo Strasburgo.

Belga di nascita e dotato di spiccate qualità offensive, Moreira viene considerato un profilo particolarmente adatto al sistema di gioco del tecnico piemontese. La sua valutazione si aggirerebbe attorno ai 25 milioni di euro, cifra importante ma compatibile con le ambizioni di una Roma che punta a rafforzarsi ulteriormente in vista della stagione 2026/27.