I primi movimenti di mercato delle grandi di Serie A cominciano ad alimentare i commenti degli addetti ai lavori. In merito a questo, l'ex calciatore Cristian Vieri ha bocciato l'eventuale arrivo alla Juventus di Alexander Sorloth. Le due milanesi nel frattempo starebbero lavorando una per Marco Palestra, l'altra per Artem Dovbyk.

Sorloth nel mirino della Juventus, ma Vieri promuove Kolo Muani

La Juventus continua il dialogo con l'Atletico Madrid per provare a portare a Torino Alexander Sorloth. Il centravanti norvegese rappresenta uno dei profili individuati dalla dirigenza bianconera per rinforzare il reparto offensivo, soprattutto in vista delle possibili novità che potrebbero interessare l'attacco nel corso dell'estate.

Non tutti, però, sembrano convinti che l'ex Villarreal possa rappresentare la soluzione ideale per il club torinese.

Tra i più scettici c'è Cristian Vieri, che alla Gazzetta ha espresso dubbi piuttosto chiari sul possibile investimento della Juventus. "Buon attaccante, ma se non giocava nell’Atletico Madrid perché dovrebbe fare la differenza da noi?" dice Vieri alla Rosa, aggiungendo poi: "Meglio Kolo Muani allora, ma meglio ancora Vlahovic. Io avrei fatto di tutto per tenerlo".

Inter e Milan tra presente e futuro: Palestra vicino, idea Dovbyk per i rossoneri

Nel frattempo l'Inter potrebbe essere vicina a chiudere uno dei colpi più interessanti del proprio mercato. Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Calamai, la distanza economica con l'Atalanta per Marco Palestra si starebbe progressivamente riducendo.

I bergamaschi continuano a chiedere 50 milioni di euro, mentre il presidente Giuseppe Marotta si sarebbe spinto fino a quota 40. Una differenza che potrebbe essere colmata trovando un'intesa attorno ai 45 milioni, cifra che consentirebbe a Cristian Chivu di accogliere un talento considerato tra i prospetti più promettenti del panorama italiano.

Sull'altra sponda di Milano, invece, il club rossonero è alla ricerca di un attaccante affidabile, esperto e sostenibile dal punto di vista economico. Proprio da queste esigenze, secondo quanto riportato su X dal giornalista turco Ekrem Konur, sarebbe nata la candidatura di Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino sarebbe in uscita dalla Roma per una cifra vicina ai 10 milioni di euro e avrebbe attirato l'interesse non soltanto dei rossoneri, ma anche di Fiorentina e Trabzonspor. Un'opportunità che il Diavolo starebbe valutando con attenzione per completare il proprio reparto offensivo.