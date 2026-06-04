Tanti, tantissimi i movimenti di calciomercato che potrebbero caratterizzare questo giugno: la Juventus gradirebbe cedere Lois Openda, sul quale 3 club europei avrebbero messo il mirino. Allegri vorrebbe portare un pezzo del suo ex Milan con se a Napoli mentre Inter e Chivu avrebbero trovato l'accordo per proseguire insieme fino ad almeno il 2028.

Openda piace in Europa, la Juventus valuta la formula giusta

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il futuro di Lois Openda potrebbe essere lontano dalla Juventus. Sul centravanti belga, reduce da una stagione ben al di sotto delle aspettative, si sarebbero infatti mossi tre club europei: Monaco, Eintracht Francoforte e Nottingham Forest.

La situazione, però, presenta alcune complessità dal punto di vista economico. Openda pesa ancora in maniera significativa sul bilancio bianconero, con un valore residuo superiore ai 40 milioni di euro. Proprio questo aspetto rende difficile immaginare una cessione immediata a titolo definitivo che permetta alla Juventus di recuperare l'intero investimento effettuato. Per questo motivo starebbe prendendo quota l'ipotesi di una trattativa basata su un prestito con diritto di riscatto legato a determinate condizioni sportive o economiche.

Napoli su Saelemaekers, l'Inter blinda Chivu

A Napoli, invece, l'attenzione è rivolta soprattutto alla definizione del nuovo progetto tecnico. L'annuncio di Massimiliano Allegri appare ormai una formalità e il tecnico livornese starebbe già ragionando sui possibili rinforzi da richiedere alla dirigenza.

Tra i profili maggiormente apprezzati ci sarebbe Alexis Saelemaekers, esterno offensivo che Allegri ha imparato a conoscere e valorizzare durante la comune esperienza al Milan. Il belga rappresenta una soluzione particolarmente interessante per duttilità e spirito di sacrificio e potrebbe lasciare i rossoneri davanti a una proposta compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro.

In casa Inter, invece, arrivano segnali estremamente positivi sul fronte della guida tecnica. L'incontro andato in scena nel pomeriggio tra Cristian Chivu e la dirigenza nerazzurra avrebbe infatti prodotto risultati molto incoraggianti. Secondo le indiscrezioni filtrate nelle ultime ore, le parti avrebbero raggiunto un'intesa di massima per proseguire insieme almeno fino al 2028, con la possibilità di estendere ulteriormente il contratto fino al 2029. L'accordo prevedrebbe anche un importante adeguamento economico per il tecnico rumeno, che vedrebbe il proprio ingaggio passare da 2,5 a circa 4 milioni di euro annui.