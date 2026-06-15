La Juventus ha ufficializzato l’acquisizione a titolo definitivo di Jérémie Boga, esercitando il diritto di opzione sul prestito precedentemente stipulato con il Nizza. L’attaccante è ora, a tutti gli effetti, un nuovo giocatore bianconero, legandosi al club con un accordo di lunga durata.

L'operazione e i dettagli economici

Attraverso una nota ufficiale diramata dalla società, la Juventus ha comunicato di aver formalmente esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del talentuoso Jérémie Boga dalla società francese OGC Nice.

L'accordo economico prevede un corrispettivo pattuito di 4,8 milioni di euro, una cifra che sarà versata in due esercizi finanziari distinti. A questa somma si aggiungono oneri accessori pari a 0,8 milioni di euro, portando il costo complessivo dell'operazione a una cifra contenuta e strategicamente vantaggiosa per le casse del club. Boga ha siglato un contratto fino al 2029, un chiaro segnale della fiducia riposta nelle sue qualità e nel suo potenziale di crescita a lungo termine. Nella prossima stagione, l'esterno offensivo ripartirà dalle solide basi gettate nei mesi scorsi, avendo già collezionato 17 presenze e realizzato 4 gol da gennaio in avanti, dimostrando un impatto significativo.

Il percorso di Boga: dal prestito al riscatto

Questa operazione rappresenta il culmine di un percorso iniziato a gennaio, quando Jérémie Boga era arrivato a Torino con la formula del prestito gratuito, accompagnato da un diritto di riscatto. In pochi mesi trascorsi con la maglia bianconera, l’attaccante ha saputo convincere appieno la dirigenza e lo staff tecnico grazie alle sue prestazioni sul campo. La sua capacità di incidere, unita alla professionalità dimostrata, lo ha reso rapidamente un elemento importante e insostituibile per la squadra. Il riscatto, fissato a 4,8 milioni di euro, è stato pertanto considerato non solo un investimento sostenibile dal punto di vista finanziario, ma anche estremamente vantaggioso per il futuro del club, che si assicura un giocatore con margini di miglioramento e già integrato negli schemi tattici.

Rendimento e prospettive future

La decisione di rendere definitivo l'acquisto di Jérémie Boga era già nell'aria da tempo, data la sua costante crescita e l'adattamento rapido al campionato e all'ambiente bianconero. Il diritto di opzione, con una cifra di 4,8 milioni di euro, era stato stabilito come accessibile e privo di obblighi condizionati, rendendo l'operazione fluida e priva di incertezze. Il suo rendimento sul campo, caratterizzato da giocate di qualità e contributi decisivi, unito alla serietà e alla professionalità mostrata sia in allenamento che in partita, ha spinto la Juventus a confermarlo definitivamente. Con un contratto fino al 2029, Boga si proietta come una pedina fondamentale per i progetti futuri della squadra, pronto a consolidare il suo ruolo e a contribuire ulteriormente agli obiettivi del club.