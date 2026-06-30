La Juventus accelera in ottica mercato estivo e va alla la ricerca del portiere che dovrà difendere i pali nella prossima stagione. Il futuro di Michele Di Gregorio appare sempre più lontano da Torino e la dirigenza è già al lavoro per individuare un profilo più esperto e pronto per una squadra chiamata a tornare protagonista. Sul taccuino dei bianconeri ci sono quattro candidati, ognuno con caratteristiche e costi differenti, elemento che dovranno dare maggiore sicurezza tra i pali nel torneo 2026-2027. Un compito non facile per la Vecchia Signora che deve valutare attentamente la scelta per non sbagliare un tassello fondamentale della squadra.

Juventus, Di Gregorio verso l'addio

Il destino dell'estremo difensore Michele Di Gregorio sembra ormai segnato. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il portiere classe 1997 non avrebbe convinto pienamente la dirigenza bianconera, che sarebbe orientata a puntare su un estremo difensore con maggiore esperienza internazionale. La Juventus considera il ruolo del portiere strategico e vuole affidarlo a un giocatore capace di garantire affidabilità e leadership nei momenti decisivi.

Emiliano Martinez resta il primo obiettivo

Il nome in cima alla lista dei desideri della Juventus è quello di Emiliano "Dibu" Martinez. Il campione del mondo argentino rappresenta il profilo ideale per qualità, personalità ed esperienza, ma la trattativa si preannuncia complicata.

L'Aston Villa, infatti, non avrebbe intenzione di lasciarlo partire a condizioni favorevoli e continua a chiedere una valutazione elevata, rendendo l'operazione particolarmente difficile per la Juventus.

Vicario, Meret e Svilar: le alternative della Juve

Se la pista Martinez dovesse sfumare, la Juventus valuta diverse alternative. Guglielmo Vicario piace per continuità e prospettive, mentre Alex Meret potrebbe diventare un'opportunità qualora il Napoli decidesse di metterlo sul mercato. Grande apprezzamento anche per Mile Svilar, protagonista di un'ottima stagione con la Roma. Tuttavia il club giallorosso lo considera un punto fermo e sarebbe disposto a trattare soltanto davanti a un'offerta molto elevata.