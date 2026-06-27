L'estate del calciomercato entra nella fase decisiva e Juventus e Milan sono al lavoro per rinforzare le rispettive rose. I bianconeri puntano a un centrocampista di esperienza per aumentare qualità e fisicità, mentre i rossoneri continuano a seguire giovani di prospettiva senza perdere di vista l'equilibrio della rosa. Due strategie differenti accomunate dall'obiettivo di arrivare pronti all'inizio della nuova stagione. Per entrambe le formazioni due situazioni in divenire per le quali potrebbero arrivare novità nei prossimi giorni.

Juventus su Kessié: sfida aperta con l'Atalanta

La Juventus resta in corsa per un calciatore che può fare la differenza, Franck Kessié, centrocampista ivoriano ex Milan che è in scadenza di contratto con l'Al-Ahli e pronto a liberarsi a parametro zero. Il profilo del calciatore piace molto all'ambiente bianconero e rappresenta un'occasione importante per esperienza e qualità. La trattativa, però, è tutt'altro che semplice perché anche l'Atalanta si è inserita con decisione. Il giocatore vuole tornare in Europa e valuta con attenzione tutte le proposte, con la Serie A che resta una destinazione particolarmente gradita.

Kessié valuta il futuro: la Serie A resta in pole

Il futuro dell'ex Milan sarà deciso nelle prossime settimane.

La Juventus monitora gli sviluppi e prova a sfruttare la possibilità di chiudere un'operazione senza costi di cartellino. L'Atalanta, però, lavora per riportare il centrocampista a Bergamo e punta sul progetto tecnico per convincerlo. La scelta finale dipenderà dalle offerte e dalle garanzie sportive, con il ritorno nel campionato italiano che appare sempre più concreto.

Milan, Alajbegovic resta un obiettivo per il futuro

Sul fronte Milan continua il monitoraggio di Kerim Alajbegovic, talento bosniaco classe 2007 seguito da tempo dagli osservatori rossoneri. Il club apprezza le qualità dell'esterno offensivo, ma prima dovrà alleggerire la rosa per creare spazio a nuovi innesti. Intanto Roma e Atalanta hanno accelerato nella corsa al giocatore, mentre il Milan osserva l'evoluzione della situazione e valuta tempi e strategia prima di affondare il colpo.