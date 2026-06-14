Il nuovo amministratore della Juventus Giovanni Carnevali avrà il compito di piazzare tanti elementi considerati sul mercato e fra questi ci sarebbe Edon Zhegrova, esterno che piacerebbe al Trabzonspor. Il Napoli intanto avrebbe messo nel mirino un talento turco, mentre l'Inter sognerebbe un colpo complesso da realizzare.

Zhegrova, investimento da recuperare

Tra le prime e più complicate questioni che il neo amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali sarà chiamato ad affrontare c'è senza dubbio quella relativa alle cessioni. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il dirigente dovrà infatti lavorare per trovare una sistemazione a tutti quei calciatori che, nel corso della stagione appena conclusa, non sono riusciti a lasciare il segno in maglia bianconera.

Tra questi spicca il nome di Edon Zhegrova, uno degli acquisti più discussi dell'ultima annata.

Arrivato dal Lille negli ultimi giorni di mercato per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, l'esterno kosovaro non è riuscito a rispettare le aspettative. Prestazioni al di sotto degli standard richiesti, poche presenze e una lunga serie di problemi fisici hanno condizionato il suo rendimento, trasformando quello che doveva essere un rinforzo importante in un vero e proprio rebus per la dirigenza. Rivendere oggi il giocatore alle stesse cifre appare estremamente complicato, ma dalla Turchia arrivano segnali di interesse. Il Trabzonspor avrebbe infatti effettuato i primi sondaggi esplorativi per valutare la fattibilità dell'operazione.

Molto dipenderà dalle formule che verranno eventualmente proposte e dalla volontà dello stesso Zhegrova, chiamato a decidere se accettare o meno una destinazione lontana dai principali campionati europei.

Napoli e Inter guardano alla Turchia

Intanto, altre indiscrezioni coinvolgono due delle principali rivali della Juventus. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Ekrem Konur, il Napoli avrebbe messo nel mirino Mert Komur, giovane centrocampista dell'Augusta. Nato nel 2005, di origini turche ma con nazionalità tedesca, il mediano ha disputato una buona stagione in Bundesliga, collezionando 28 presenze ufficiali, 2 reti e 4 assist. Numeri che ne hanno fatto lievitare rapidamente il valore di mercato, oggi stimato intorno ai 15 milioni di euro.

In casa Inter, invece, continua a far discutere il recente incontro tra Florentino Perez e Giuseppe Marotta. Tra i nomi accostati ai nerazzurri sarebbe emerso anche quello di Arda Guler, talento del Real Madrid che rappresenterebbe però una pista estremamente complessa. La valutazione del fantasista turco si aggirerebbe infatti intorno ai 90 milioni di euro, una cifra impossibile da sostenibile per qualsiasi club italiano. Più realistiche appaiono invece le riflessioni su altri profili del club spagnolo, tra cui Rodrygo, di rientro da un lungo stop e considerato ormai lontano dal progetto tecnico dei Blancos.