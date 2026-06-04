Il futuro di Gleison Bremer continua a essere uno dei temi centrali del mercato della Juventus. Il difensore brasiliano resta nel mirino di diversi club europei e, qualora dovesse arrivare un'offerta vicina ai 60 milioni di euro, la società bianconera potrebbe prendere in considerazione la cessione. Per questo motivo la dirigenza, si sta già muovendo alla ricerca di possibili alternative e tra i nomi che stanno guadagnando terreno figura quello di Kim Min-jae.

Kim obiettivo numero uno in caso di partenza di Bremer

L'ex centrale del Napoli, rappresenta un profilo che conosce perfettamente la Serie A e che garantirebbe un impatto immediato.

Dopo l'esperienza in Germania, Kim continua a essere considerato uno dei difensori più affidabili del panorama internazionale grazie alla sua combinazione di forza fisica, velocità e capacità di lettura delle situazioni difensive.

Alla Continassa apprezzano soprattutto la sua esperienza ad alto livello e la leadership mostrata sia nei club sia con la nazionale sudcoreana. A differenza di altri obiettivi più giovani, Kim offrirebbe garanzie immediate in un reparto che rischia di perdere il proprio punto di riferimento.

Dal punto di vista tattico, il sudcoreano viene considerato il profilo ideale per raccogliere l'eredità di Bremer. Entrambi condividono caratteristiche simili: aggressività nell'uno contro uno, dominio nel gioco aereo e capacità di guidare la linea difensiva.

Inoltre, la conoscenza del campionato italiano rappresenterebbe un vantaggio importante, permettendogli di inserirsi rapidamente negli automatismi della squadra.

L'operazione, tuttavia, non si presenta semplice. Kim ha una valutazione compresa tra i 35 e i 45 milioni di euro e il suo ingaggio richiederebbe uno sforzo economico significativo. Proprio per questo motivo l'eventuale cessione di Bremer diventerebbe fondamentale per finanziare l'affare senza compromettere gli altri obiettivi di mercato.

Gli altri nomi sulla lista per la difesa

La Juventus continua comunque a monitorare anche altre soluzioni. Restano nei radar i giovani Jorrel Hato e Palestra dell'Atalanta , mentre sullo sfondo rimane la candidatura di Alaba .

Tuttavia, se l'obiettivo sarà sostituire immediatamente Bremer con un giocatore già pronto per competere ai massimi livelli, Kim appare oggi uno dei candidati più credibili.

Le prossime settimane saranno decisive per comprendere le strategie della Juventus. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno per Bremer, ma una cosa sembra chiara: nel caso di addio del brasiliano, Kim Min-jae è un nome destinato a occupare un posto di primo piano nella lista dei possibili eredi.