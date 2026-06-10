La Juventus continua a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione e uno dei dossier più importanti riguarda il ruolo del portiere. La dirigenza bianconera starebbe infatti valutando diverse soluzioni per rafforzare un reparto che potrebbe subire cambiamenti significativi durante l'estate, soprattutto alla luce delle incertezze che riguardano alcuni degli attuali interpreti della rosa.

Negli ultimi giorni è tornato con forza il nome di Emiliano Martínez, estremo difensore dell'Aston Villa e della Nazionale argentina. Il campione del mondo del 2022 rappresenterebbe un profilo di grande esperienza internazionale e potrebbe garantire quella leadership che la Juventus cerca per affrontare un nuovo ciclo tecnico.

Le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra e dall'Italia raccontano di contatti avviati tra le parti, anche se al momento non risultano accordi definitivi. La società bianconera starebbe comunque monitorando con attenzione la situazione del portiere argentino, considerato uno dei nomi più interessanti per il futuro della porta juventina.

Martínez piace alla Juventus: si lavora sulla fattibilità dell'operazione

L'interesse della Juventus per Emiliano Martínez nasce dalla volontà di aggiungere qualità, personalità e affidabilità a una squadra che punta a tornare competitiva sia in Serie A sia nelle competizioni europee. L'argentino, classe 1992, vanta un curriculum di alto livello e negli ultimi anni si è affermato come uno dei portieri più apprezzati del panorama internazionale.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il giocatore non sarebbe contrario a una nuova esperienza professionale lontano dalla Premier League. La possibilità di misurarsi con il campionato italiano e con una realtà prestigiosa come la Juventus rappresenterebbe uno scenario gradito al portiere sudamericano.

Sul fronte economico, tuttavia, restano diversi aspetti da approfondire. Martínez percepisce infatti un ingaggio importante in Inghilterra e qualsiasi trattativa dovrebbe necessariamente tenere conto dei parametri economici fissati dal club bianconero. Proprio per questo motivo le parti starebbero valutando possibili soluzioni che possano soddisfare sia le esigenze del giocatore sia quelle della società torinese.

La Juventus, dal canto suo, continua a raccogliere informazioni e a valutare tutte le opportunità disponibili sul mercato, consapevole che la scelta del futuro numero uno rappresenterà uno dei passaggi chiave della programmazione estiva.

L'Aston Villa valuta il cartellino, restano vive anche altre opzioni

Oltre all'aspetto legato all'ingaggio, la Juventus dovrà eventualmente confrontarsi con l'Aston Villa per trovare un'intesa sul costo del cartellino. Il club inglese considera Martínez uno dei leader della squadra e non avrebbe intenzione di privarsene a condizioni vantaggiose.

Le valutazioni economiche circolate nelle ultime settimane parlano di una cifra che potrebbe oscillare tra i 10 e i 15 milioni di euro, anche se non risultano offerte ufficiali presentate dalla Juventus.

Eventuali negoziazioni potrebbero svilupparsi attraverso formule che prevedano bonus o condizioni legate ai risultati sportivi futuri.

Nel frattempo la dirigenza bianconera continua a tenere aperte anche altre piste. Tra i profili monitorati figurano infatti Guglielmo Vicario, protagonista in Premier League dopo l'esperienza in Serie A, e David De Gea, portiere che negli ultimi anni ha accumulato una notevole esperienza internazionale.

La sensazione è che la Juventus voglia prendersi il tempo necessario per effettuare la scelta migliore, valutando attentamente costi, caratteristiche tecniche e prospettive future. Martínez rappresenta certamente uno dei profili più graditi, ma il mercato è ancora lungo e le prossime settimane potrebbero offrire ulteriori sviluppi.

Molto dipenderà anche dalle strategie complessive del club e dalle eventuali operazioni in uscita che potrebbero generare le risorse necessarie per finanziare nuovi investimenti. Per il momento, il nome del portiere argentino resta uno dei più caldi in orbita bianconera, in attesa che eventuali trattative possano entrare nel vivo.