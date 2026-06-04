La Juventus continua a muoversi su più fronti in vista della prossima stagione e secondo le ultime, i bianconeri vorrebbero intavolare una trattativa con l'Atletico Madrid per uno scambio che coinvolgerebbe Nico Gonzalez e Sorloth. Nel frattempo l'Inter si sarebbe aggiunta alla coda delle società interessate ad Andrea Cambiaso mentre Roma e Milan potrebbero sfidarsi per Summerville.

Sorloth nel mirino della Juventus: possibile scambio con Nico Gonzalez

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Michele De Blasis, la Juventus avrebbe individuato in Alexander Sorloth uno dei profili ideali per rinforzare il proprio attacco.

Il centravanti norvegese dell'Atletico Madrid piace per caratteristiche fisiche, esperienza internazionale e capacità realizzativa.

L'operazione potrebbe intrecciarsi con una trattativa già esistente tra Juventus e Atletico Madrid. Al centro della discussione ci sarebbe Nico Gonzalez, esterno argentino di rientro a Torino dopo la stagione trascorsa in prestito con i Colchoneros. L'intenzione del club spagnolo sarebbe quella di riportarlo alla corte di Diego Simeone anche nella prossima annata, ma a condizioni economiche differenti rispetto a quelle concordate dodici mesi fa. La valutazione dell'argentino si aggirerebbe infatti attorno ai 20 milioni di euro, esattamente la stessa cifra attribuita a Sorloth.

Da qui l'idea della Juventus di proporre uno scambio alla pari che consentirebbe ai bianconeri di rinforzare il reparto offensivo senza dover sostenere ulteriori esborsi economici.

Cambiaso verso l'addio, Milan e Roma su Summerville

Se da una parte la Juventus lavora per acquistare nuovi giocatori, dall'altra continua a valutare alcune cessioni importanti. Tra i nomi maggiormente attenzionati figura Andrea Cambiaso, considerato uno dei possibili sacrifici per generare liquidità da reinvestire sul mercato. Sul laterale bianconero sarebbero già piombati diversi club di primo piano, tra cui Barcellona, Como e persino Inter.

I nerazzurri, infatti, si starebbero preparando alla possibile partenza di Denzel Dumfries e vedrebbero in Cambiaso una soluzione ideale grazie alla sua straordinaria duttilità tattica.

Pur essendo impiegato prevalentemente sulla corsia sinistra, il giocatore ha dimostrato di poter rendere ad alto livello anche sulla fascia opposta. Il prezzo fissato dalla Juventus resterebbe però elevato e si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro.

Sempre sul fronte degli esterni, attenzione alla possibile sfida di mercato tra Milan e Roma per Crysencio Summerville. L'olandese del West Ham sarebbe finito nel mirino dei rossoneri dopo essere stato seguito a lungo dalla società giallorossa. Gian Piero Gasperini lo considera un profilo particolarmente interessante per il proprio progetto tecnico, ma l'inserimento del Milan rischia di complicare i piani capitolini. Il pericolo concreto è quello di assistere a un'asta tra i due club, con la valutazione del classe 2001 già vicina ai 30 milioni di euro e destinata a crescere ulteriormente in caso di concorrenza diretta.