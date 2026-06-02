La Juventus cerca un portiere di personalità e come rivelato da Gianluca Di Marzio, il nome giusto potrebbe essere quello di Emiliano Martinez.

Il mercato bianconero continua a muoversi su più fronti, con la dirigenza al lavoro per consegnare a Luciano Spalletti una squadra competitiva e capace di lottare ai massimi livelli. Dopo le difficoltà incontrate nelle ultime settimane su alcuni obiettivi considerati prioritari, la Juventus sta valutando nuove opportunità e tra queste emerge con forza il profilo del portiere argentino, campione del mondo e protagonista negli ultimi anni sia con la nazionale albiceleste sia con il suo club.

Un nome di grande spessore internazionale che potrebbe rappresentare un importante salto di qualità per la porta bianconera.

Emiliano Martinez in cima alla lista

El Dibu Martinez ha una grande personalità e potrebbe essere l’uomo che fa al caso di Spalletti. Alisson è sfumato e per questo la Juventus avrebbe virato sull’argentino. Ma i bianconeri dovranno capire quali sono i costi dell’affare che sembrano essere alti. In ogni caso la Juventus sembra pronta a voler insistere per Martinez. L’alternativa, invece, potrebbe essere Guglielmo Vicario.

L’estremo difensore argentino piace soprattutto per il suo carisma, la leadership e la capacità di incidere nei momenti decisivi delle partite. Caratteristiche che Spalletti considera fondamentali per costruire una squadra vincente e mentalmente forte.

Dopo il tramonto della pista che portava ad Alisson, la Juventus avrebbe quindi individuato in Martinez il profilo ideale per rinforzare un ruolo particolarmente delicato.

L’operazione, tuttavia, non si presenta semplice. Il valore del cartellino del portiere argentino è elevato e anche l’ingaggio rappresenterebbe un investimento significativo per le casse bianconere. Per questo motivo la dirigenza sta studiando attentamente la fattibilità dell’affare prima di affondare il colpo. Sullo sfondo resta la candidatura di Guglielmo Vicario, profilo molto apprezzato per affidabilità ed esperienza internazionale, che potrebbe diventare una soluzione concreta qualora la trattativa per Martinez non dovesse decollare.

Brahim Diaz, la fantasia richiesta da Spalletti

La Juventus cerca anche un giocatore di qualità tra le linee e il nome chiesto da Spalletti è Brahim Diaz. Ma il marocchino deve capire quali saranno i piani di quello che dovrebbe essere il nuovo allenatore del Real Madrid ovvero Mourinho. Il fantasista rappresenta una delle richieste specifiche del tecnico bianconero, intenzionato ad aggiungere creatività e imprevedibilità alla fase offensiva. Brahim Diaz, grazie alla sua capacità di giocare tra le linee, creare superiorità numerica e rifinire l’azione, viene considerato il profilo ideale per aumentare il tasso tecnico della squadra.

Prima di prendere qualsiasi decisione, però, il giocatore dovrà confrontarsi con il nuovo progetto tecnico del Real Madrid.

L’eventuale arrivo di Mourinho sulla panchina dei Blancos potrebbe infatti modificare le gerarchie e influenzare il futuro del marocchino. La Juventus osserva con attenzione gli sviluppi della situazione e resta pronta a inserirsi qualora si aprissero spiragli concreti per portare a Torino uno dei talenti più interessanti del panorama europeo.