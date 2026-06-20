Le grandi manovre del mercato estivo stanno entrando nel vivo e alcuni nomi cominciano a catalizzare l'attenzione dei principali club europei. Tra questi figura Tijjani Reijnders, centrocampista olandese che potrebbe scatenare un'asta di mercato nella quale anche la Juventus vorrebbe partecipare. Nel frattempo l'Inter continua a coltivare un sogno chiamato Nico Paz, mentre tra Roma e Torino si starebbe sviluppando una fitta rete di contatti che potrebbe coinvolgere diversi giocatori nelle prossime settimane.

Reijnders nel mirino delle big: la Juventus osserva gli sviluppi

Secondo quanto riferito su X dal giornalista turco Ekrem Konur, Tijjani Reijnders resterebbe uno dei profili più chiacchierati del mercato internazionale. Il centrocampista olandese sarebbe infatti considerato in uscita dal Manchester City e avrebbe già attirato l'attenzione di numerosi club di primo piano.

Tra le società interessate figurerebbe anche la Juventus, da tempo alla ricerca di un elemento capace di aggiungere qualità, dinamismo e inserimenti offensivi alla mediana. I bianconeri, tuttavia, dovranno fare i conti con una concorrenza particolarmente agguerrita. Sul giocatore sarebbero infatti presenti anche Atletico Madrid, Arsenal e Galatasaray, tutti club pronti a valutare un investimento importante per assicurarsi le prestazioni dell'olandese.

La sensazione è che possa presto svilupparsi una vera e propria asta internazionale. Il Manchester City partirebbe da una valutazione di almeno 40 milioni di euro, cifra significativa ma considerata coerente con il profilo di un centrocampista nel pieno della maturazione calcistica.

Inter, il sogno Nico Paz vive ancora. Torino e Roma dialogano

Se la Juventus monitora Reijnders, l'Inter continua a lavorare sottotraccia per un obiettivo che affascina da tempo la dirigenza nerazzurra: Nico Paz. Il talento argentino di proprietà del Real Madrid resta infatti uno dei profili maggiormente apprezzati da Giuseppe Marotta, che starebbe cercando di costruire il tesoretto necessario per presentarsi al tavolo delle trattative con il club spagnolo.

Parte delle risorse potrebbe arrivare dalla possibile cessione di Ange-Yoan Bonny. L'attaccante, acquistato la scorsa estate dal Parma per circa 23 milioni di euro, avrebbe incrementato sensibilmente il proprio valore di mercato fino a toccare quota 35 milioni. Diverse società di Premier League avrebbero già manifestato interesse e una sua partenza garantirebbe all'Inter una significativa plusvalenza da reinvestire.

Attenzione infine all'asse che potrebbe svilupparsi tra Roma e Torino. Il direttore sportivo granata Davide Petrachi avrebbe infatti messo nel mirino diversi elementi della rosa giallorossa. Tra i nomi monitorati figurerebbero Alessandro Romano e Luigi Cherubini, due giovani particolarmente apprezzati per prospettiva e qualità, ma anche Pierluigi Gollini, che potrebbe rappresentare un'opportunità interessante per il reparto portieri.

I contatti tra le due società sarebbero frequenti e non è escluso che nelle prossime settimane possano prendere forma più di una trattativa, alimentando un asse di mercato destinato a diventare uno dei più interessanti dell'estate.