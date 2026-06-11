La Juventus continua a muoversi sul mercato e come rivelato da Gianluca Di Marzio, i bianconeri hanno fatto dei sondaggi per Jhon Lucumi. Il difensore del Bologna è una precisa richiesta di Luciano Spalletti. Il club bianconero sta lavorando per rinforzare il reparto arretrato con un profilo che conosce già molto bene il campionato italiano e che nelle ultime stagioni si è imposto come uno dei migliori difensori della Serie A. La dirigenza juventina sta valutando con attenzione ogni opportunità disponibile sul mercato e il nome del centrale colombiano è salito rapidamente nelle gerarchie.

L’obiettivo è quello di consegnare a Spalletti una rosa competitiva e completa in vista della prossima stagione, con particolare attenzione a un reparto difensivo che potrebbe subire alcuni cambiamenti nelle prossime settimane.

Juventus su Lucumi: il Bologna attende le mosse dei bianconeri

La Juventus si è mossa concretamente per Jhon Lucumi e adesso resta da capire come si svilupperà la trattativa. Il difensore del Bologna ha una clausola rescissoria da 28 milioni valida fino a metà luglio. Il club rossoblu ha già messo in conto di perdere Lucumi ora resta da vedere se la Juventus proverà ad aprire una trattativa oppure se pagherà la cifra della clausola.

La situazione è quindi particolarmente interessante.

Da una parte il Bologna è consapevole dell’interesse crescente attorno al proprio difensore, dall’altra la Juventus sta valutando quale strategia adottare per arrivare al giocatore. Lucumi rappresenta un profilo molto apprezzato da Spalletti grazie alle sue qualità nell’impostazione, alla sua fisicità e all’esperienza accumulata nel campionato italiano. Le prossime settimane saranno decisive per capire se i bianconeri decideranno di accelerare in maniera definitiva oppure tenteranno di ottenere condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle previste dalla clausola rescissoria.

Non solo Lucumi: continua il lavoro per Dibu Martinez

Intanto la Juventus prosegue nella trattativa con l’Aston Villa per il Dibu Martinez.

Il portiere argentino vuole approdare a Torino e spinge affinché venga liberato dall’Aston Villa.La Juventus tratta con gli inglesi e vorrebbe non pagare il prezzo del cartellino di Martinez. L’Aston Villa la pensa diversamente e vorrebbe incassare qualcosa perciò si continua a trattare.

Quello del portiere campione del mondo resta uno dei dossier più caldi dell’estate bianconera. La volontà del giocatore potrebbe rappresentare un fattore importante nell’evoluzione della trattativa, ma al momento le due società devono ancora trovare un punto d’incontro sotto il profilo economico. La Juventus continua a lavorare per individuare la formula più vantaggiosa, mentre l’Aston Villa non sembra intenzionato a fare sconti. I contatti proseguono e la sensazione è che servirà ancora del tempo prima di arrivare a una soluzione definitiva, ma la pista resta più che mai aperta.