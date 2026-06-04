Dusan Vlahovic e la Juventus sono sempre più vicini alla separazione. L'incontro andato in scena il 3 giugno tra la dirigenza bianconera e l'entourage dell'attaccante serbo non ha portato all'accordo sperato e le parti avrebbero deciso di interrompere definitivamente le trattative per il rinnovo del contratto.

La storia tra Vlahovic e la Juventus finisce qui

Il contratto dell'ex attaccante della Fiorentina è in scadenza il 30 giugno 2026 e, salvo clamorosi colpi di scena, il giocatore lascerà Torino a parametro zero nelle prossime settimane. La distanza economica tra domanda e offerta si è rivelata troppo ampia per consentire una fumata bianca.

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, Vlahovic avrebbe chiesto di mantenere uno stipendio vicino ai 12 milioni di euro netti percepiti nell'ultima stagione, mentre la Juventus avrebbe proposto un nuovo accordo con cifre sensibilmente inferiori.

La società bianconera, impegnata in un percorso di sostenibilità economica e riduzione del monte ingaggi, non sarebbe stata disposta a fare ulteriori passi avanti. La trattativa, che andava avanti da diversi mesi tra momenti di ottimismo e nuove frenate, si sarebbe quindi conclusa senza un'intesa definitiva.

La conferma di Chiellini

Nelle ore successive all'incontro sarebbe arrivata anche la conferma della dirigenza juventina. Giorgio Chiellini avrebbe riconosciuto la professionalità del giocatore, sottolineando però come le richieste economiche avanzate dal suo entourage non fossero compatibili con il nuovo progetto finanziario del club.

Si chiude così un capitolo iniziato nel gennaio 2022, quando la Juventus investì oltre 70 milioni di euro per acquistare il centravanti dalla Fiorentina. In quattro stagioni e mezzo Vlahovic ha vissuto momenti importanti in maglia bianconera, alternando prestazioni di alto livello a periodi più complicati, condizionati anche da alcuni problemi fisici.

Futuro incerto per Vlahovic, le possibili destinazioni

Adesso il futuro del serbo sembra destinato a essere lontano dalla Serie A. Bayern Monaco, Barcellona e diversi club della Premier League avrebbero manifestato interesse per il classe 2000, che dal prossimo luglio sarà libero di scegliere la sua nuova destinazione. Nel frattempo la Juventus avrebbe già avviato le valutazioni per individuare il profilo destinato a raccogliere l'eredità del numero 9 e guidare il reparto offensivo nella stagione 2026-2027.