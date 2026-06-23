La messicana Katia García è stata ufficialmente designata come arbitra centrale per l'incontro tra Tunisia e Paesi Bassi, una partita cruciale della fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026™, in programma giovedì 25 giugno allo stadio di Kansas City. Questo incarico segna un momento di grande rilievo nel panorama calcistico internazionale: dopo aver ricoperto il ruolo di quarto arbitro in tre precedenti sfide del torneo, García sale di grado, diventando la terza donna nella storia a dirigere una gara maschile in un Mondiale. La sua nomina è un chiaro segnale della progressiva inclusione femminile ai massimi livelli del calcio.

Il percorso di Katia García si inserisce in una scia di importanti precedenti. Nel 2022, la francese Stéphanie Frappart aveva già scritto una pagina di storia dirigendo l'incontro Germania–Costa Rica, mentre nell'edizione attuale del torneo, la statunitense Tori Penso ha arbitrato con successo la partita tra Repubblica Ceca e Sudafrica. García, con la sua designazione, consolida ulteriormente questa tendenza. A completare la terna arbitrale per la sfida Tunisia–Paesi Bassi, saranno presenti la connazionale Sandra Ramírez e lo spagnolo José Enrique Naranjo, che ricopriranno il ruolo di assistenti di linea, mentre il paraguaiano Juan Gabriel Benítez sarà il quarto ufficiale di gara. Prima di questa storica opportunità, García aveva già avuto un ruolo attivo nel torneo, scendendo a bordo campo come quarto arbitro per le sfide Paesi Bassi–Giappone, Inghilterra–Croazia e Stati Uniti–Australia, acquisendo preziosa esperienza sul campo.

Katia García: un simbolo di progresso e inclusione nel calcio mondiale

La nomina di Katia García come arbitra centrale non è solo un riconoscimento del suo talento e della sua professionalità, ma rappresenta anche un significativo passo avanti per la presenza femminile nell'arbitraggio maschile a livello globale. Essendo la prima donna messicana a ricoprire questo ruolo in un Mondiale maschile, e solo la terza in assoluto nella storia del torneo, la sua designazione sottolinea una crescente e necessaria apertura verso una maggiore inclusione e riconoscimento delle competenze femminili nel mondo arbitrale. Questo risultato non solo celebra il talento individuale di García e il suo impegno, ma serve anche da potente ispirazione per le future generazioni di atlete e arbitre.

Le congratulazioni espresse dalla presidente messicana Claudia Sheinbaum, che ha sottolineato l'importanza di questo esempio per bambine e bambini in tutto il mondo, evidenziano il valore universale di questo traguardo, promuovendo l'idea che il merito e la dedizione possano superare ogni barriera di genere nel mondo dello sport.