Il mercato dei parametri zero è destinato a diventare uno dei temi più caldi dell'estate e tra i nomi destinati ad attirare maggiormente l'attenzione c'è quello di Franck Kessié. L'ex centrocampista del Milan è pronto a rientrare sul mercato dopo l'esperienza in Arabia Saudita e diverse società italiane starebbero già studiando la strategia migliore per riportarlo in Serie A. Parallelamente, anche il Napoli osserva con una certa apprensione l'evolversi della situazione attorno a Scott McTominay, finito nel mirino di alcuni tra i club più prestigiosi del panorama europeo.

Kessié, è derby a tre: tutto dipenderà dall'ingaggio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Franck Kessié potrebbe diventare il protagonista di una vera e propria asta tra Juventus, Atalanta e Roma. Il centrocampista ivoriano, fin qui tra i migliori della Costa d'Avorio al Mondiale, si svincolerà dall'Al-Ahli il prossimo 30 giugno e sarà quindi libero di scegliere la sua nuova destinazione senza costi di trasferimento. Una prospettiva che rende il giocatore particolarmente appetibile. Juventus e Atalanta seguono da tempo la situazione, convinte che esperienza, forza fisica e leadership possano rappresentare un valore aggiunto per i rispettivi progetti tecnici. Nelle ultime ore, però, anche la Roma avrebbe iniziato a valutare concretamente il profilo dell'ex rossonero, alimentando una corsa che potrebbe presto entrare nel vivo.

L'aspetto decisivo sarà inevitabilmente quello economico. Kessié arriva infatti da un contratto faraonico in Arabia Saudita, dove ha percepito circa 14 milioni di euro a stagione. Una cifra fuori portata per qualsiasi club italiano, motivo per cui il centrocampista dovrà inevitabilmente ridimensionare le proprie richieste se vorrà davvero tornare protagonista in Serie A.

Il PSG si aggiunge al Real Madrid: Napoli chiamato a blindare McTominay

Non arrivano invece notizie rassicuranti per il Napoli sul fronte Scott McTominay. Dopo le indiscrezioni che accostavano il centrocampista scozzese al Real Madrid, nelle ultime ore sarebbe emerso anche l'interesse del Paris Saint-Germain.

Il club francese, reduce da due trionfi consecutivi in Champions League, rappresenterebbe una destinazione estremamente prestigiosa e difficilmente ignorabile per qualsiasi calciatore.

Nonostante il forte legame costruito da McTominay con l'ambiente partenopeo, l'eventuale inserimento del PSG rischia di cambiare gli equilibri del mercato.

Il Napoli continua a considerare lo scozzese uno dei punti di riferimento della squadra e non avrebbe alcuna intenzione di privarsene con leggerezza. Tuttavia, l'interesse di società con una capacità economica così elevata impone inevitabilmente grande attenzione.