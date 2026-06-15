Le dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore da Franck Kessié hanno inevitabilmente acceso il dibattito attorno al suo futuro. Il centrocampista ivoriano non ha chiuso la porta a un possibile ritorno in Serie A, lasciando intendere come la sua prossima destinazione sia ancora tutta da scrivere. Parole che hanno immediatamente alimentato le indiscrezioni di mercato sulla Juventus, società da tempo sulle sue tracce. Infine, l'asse fra Roma e Milan potrebbe nuovamente accendersi per un esterno offensivo già accostato ai giallorossi.

Kessié si propone: la Juventus valuta costi e opportunità

"Il mio ritorno in Italia è possibile? Certo. Posso giocare ovunque, il mercato è aperto". Una frase semplice, ma sufficiente per riaccendere l'interesse di numerosi club italiani. Dopo l'esperienza in Arabia Saudita con l'Al Ahli, Kessié sarebbe infatti destinato a liberarsi a parametro zero, diventando un'opportunità particolarmente appetibile per tutte quelle società alla ricerca di un centrocampista di esperienza internazionale senza dover investire cifre importanti per il cartellino.

Tra le squadre maggiormente interessate ci sarebbe anche la Juventus. I bianconeri seguono il giocatore da tempo e avrebbero già avviato contatti con il suo entourage per comprendere la fattibilità dell'operazione.

Dal punto di vista tecnico, il profilo dell'ex Milan garantirebbe fisicità, leadership e una profonda conoscenza del campionato italiano. Gli ostacoli, però, non mancano. Gli agenti del centrocampista chiederebbero infatti almeno un contratto biennale e un ingaggio da circa 6 milioni di euro netti a stagione. Una richiesta economica importante che starebbe spingendo la dirigenza della Continassa a riflettere attentamente prima di affondare il colpo.

Roma e Milan, possibile asse per gli esterni offensivi

Nel frattempo potrebbe presto accendersi un interessante intreccio di mercato tra Roma e Milan. Il club giallorosso sarebbe infatti alla ricerca di rinforzi sugli esterni offensivi e starebbe monitorando con attenzione alcuni profili presenti nella rosa rossonera.

Se la pista che porta a Christian Pulisic appare particolarmente complessa sia per costi sia per centralità del giocatore nel progetto milanista, diversa sarebbe la situazione legata a Christopher Nkunku. Il francese era già stato accostato alla Roma durante il mercato invernale e continua a essere un profilo particolarmente gradito a Gian Piero Gasperini. Le sue caratteristiche tecniche e la capacità di ricoprire più ruoli nel fronte offensivo lo renderebbero un elemento ideale per il sistema di gioco del tecnico piemontese. Secondo le ultime indiscrezioni, una proposta vicina ai 30 milioni di euro potrebbe rappresentare la base per aprire una trattativa concreta e permettere ai due club di arrivare rapidamente a un accordo.