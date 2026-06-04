Luca Koleosho ha espresso piena soddisfazione per la prestazione offerta, sia a livello personale che di squadra, dopo la vittoria dell'Italia nell'amichevole contro il Lussemburgo. L'incontro, disputatosi il 3 giugno, ha visto la nazionale azzurra scendere in campo sotto la guida del commissario tecnico ad interim Silvio Baldini. Koleosho, tra i giovani talenti convocati per questa sfida, ha commentato a caldo: “Sono soddisfatto della mia prestazione, ora dobbiamo migliorare per la prossima partita”.

La vittoria azzurra e le parole di Koleosho

L'Italia ha conquistato una vittoria di misura sul campo del Lussemburgo, in una gara che ha rappresentato un'importante occasione per testare una formazione composta prevalentemente da giovani promesse.

Molti di questi atleti provengono dall'Under 21, già allenata da Baldini. Koleosho ha ulteriormente sottolineato lo spirito di gruppo e l'entusiasmo per il risultato: “Abbiamo fatto una bella partita tutti insieme e siamo molto contenti d’aver vinto – è stata una cosa troppo bella fare insieme questa esperienza. Sono soddisfatto ma dobbiamo giocare un'altra partita”. Le sue parole riflettono un mix di orgoglio per il successo e consapevolezza della necessità di continuare a crescere.

Il nuovo corso della Nazionale e i convocati

Questa partita amichevole si inserisce in un momento cruciale per la Nazionale italiana, a pochi mesi dalla delusione dell'esclusione dal Mondiale, maturata dopo la sconfitta ai rigori contro la Bosnia lo scorso 31 marzo.

La nomina di Silvio Baldini come commissario tecnico ad interim ha segnato l'inizio di un nuovo corso, improntato sulla valorizzazione dei giovani. Per l'occasione, Baldini ha convocato una rosa sperimentale che include, oltre a Koleosho, nomi come Donnarumma, Ahanor, Bartesaghi, Comuzzo, Mané, Palestra, Reggiani, Ndour, Pisilli, Camarda, Pio Esposito e Inacio. Sul fronte opposto, il Lussemburgo, sotto la guida del c.t. Jeff Strasser, ha dovuto fare a meno di un elemento chiave come Leandro Barreiro, assente per problemi fisici. L'incontro si è svolto in casa del Lussemburgo, con il calcio d'inizio fissato alle ore 20.45.

Dove seguire l'incontro: TV e streaming

L'attesa sfida tra Lussemburgo e Italia è stata ampiamente accessibile ai tifosi.

La partita è stata trasmessa in chiaro e in diretta su Raiuno, garantendo la visione a un vasto pubblico. Inoltre, è stata disponibile in streaming su Rai Play, offrendo così la possibilità di seguire la prestazione della nuova generazione di calciatori azzurri anche tramite dispositivi digitali, permettendo a tutti di assistere a questo importante banco di prova per il futuro della Nazionale.