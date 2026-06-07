Il mercato estivo entra sempre più nel vivo e tra i club più attivi c'è senza dubbio la Juventus, chiamata a pianificare il futuro della propria retroguardia in un'estate che potrebbe portare a cambiamenti importanti. Nel frattempo, Milan e Napoli seguono con attenzione uno dei giovani talenti più interessanti emersi nell'ultima stagione in Bundesliga, destinato a diventare uno dei nomi più caldi dei prossimi mesi.

Natan nel mirino della Juventus: possibile erede di Bremer

Secondo quanto riferito su X dal giornalista turco Ekrem Konur, la Juventus starebbe valutando l'inserimento nella corsa per Natan, difensore centrale brasiliano protagonista di una stagione positiva con il Real Betis.

Il profilo del classe 2001 piace per caratteristiche fisiche, margini di crescita e capacità di adattarsi a diversi sistemi difensivi.

La concorrenza, però, si annuncia particolarmente agguerrita. Sul giocatore avrebbero infatti messo gli occhi anche Barcellona e Newcastle. In particolare, il direttore sportivo blaugrana Deco avrebbe già incontrato l'entourage del calciatore per approfondire la situazione e valutare la fattibilità dell'operazione. Al momento la valutazione di Natan si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, una cifra importante ma comunque sostenibile per diversi top club europei.

La Juventus osserva con attenzione soprattutto in ottica futura. Alla Continassa, infatti, continua a tenere banco la situazione legata a Gleison Bremer.

Il centrale brasiliano resta uno dei giocatori con maggiore mercato all'interno della rosa bianconera e una sua eventuale cessione potrebbe garantire un incasso molto elevato. In questo scenario, Natan rappresenterebbe uno dei profili individuati per raccoglierne l'eredità e garantire continuità al reparto arretrato.

Can Uzun accende il mercato: Milan e Napoli in prima fila

Sempre secondo Konur, anche Can Uzun potrebbe diventare uno dei protagonisti assoluti di questa sessione estiva. L'Eintracht Francoforte starebbe infatti valutando la possibilità di cedere il fantasista turco, autore di una stagione che ne ha definitivamente consacrato il talento.

Il classe 2005 ha chiuso l'ultima annata con numeri particolarmente significativi, mettendo a segno 10 reti in 28 presenze e attirando l'attenzione di numerosi club europei.

Tra le società più interessate figurano Milan e Napoli, entrambe alla ricerca di qualità e imprevedibilità nella zona offensiva del campo. Attenzione però anche alla concorrenza internazionale rappresentata da Aston Villa e Galatasaray, da tempo sulle tracce del giovane talento.

L'Eintracht valuta il giocatore circa 50 milioni di euro, ma esiste un dettaglio che potrebbe accelerare qualsiasi trattativa. Nel contratto di Uzun sarebbe infatti presente una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, cifra che consentirebbe a qualsiasi club interessato di assicurarsi il giocatore senza dover negoziare con la società tedesca.