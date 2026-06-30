Il mercato dei portieri potrebbe presto regalare uno degli intrecci più sorprendenti dell'estate. Juventus e Roma avrebbero infatti avviato i primi dialoghi per Mile Svilar, protagonista di due stagioni di altissimo livello in giallorosso. Parallelamente, il Napoli continua a lavorare per regalare a Massimiliano Allegri un rinforzo in difesa, con la trattativa per Mario Gila che sembrerebbe aver registrato importanti passi in avanti nonostante la concorrenza dell'Atalanta.

Svilar tra Juventus e Roma: la plusvalenza può cambiare gli equilibri

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Juventus e Roma avrebbero avuto i primi contatti per Mile Svilar.

A confermarlo è stato il cronista e speaker Jonathan Calò, intervenuto ai microfoni di Te la do io Tokyo. L'operazione nascerebbe dalla necessità del club giallorosso di realizzare una plusvalenza significativa tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, così da sistemare definitivamente i conti e chiudere il capitolo legato al settlement agreement sottoscritto con la UEFA.

La Roma, secondo quanto filtra, sarebbe pronta a sedersi al tavolo delle trattative partendo da una valutazione minima di 40 milioni di euro. Una cifra elevata, ma ritenuta coerente con il rendimento del portiere serbo, reduce da due campionati disputati ad altissimo livello. L'eventuale cessione consentirebbe ai Friedkin di risolvere gran parte delle questioni finanziarie ancora aperte, ma comporterebbe anche un sacrificio difficile da digerire per la tifoseria.

Oltre a privarsi di uno dei migliori interpreti della rosa, la Roma finirebbe infatti per rafforzare una storica rivale come la Juventus, proprio nell'estate successiva al ritorno in Champions League. Una scelta che passerà inevitabilmente dalla decisione finale del presidente Dan Friedkin.

Napoli-Gila, la Lazio abbassa le pretese ma resta il nodo Atalanta

Sul fronte Napoli, invece, cresce l'ottimismo per la trattativa che potrebbe portare Mario Gila alla corte di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà, la Lazio avrebbe rivisto al ribasso le proprie richieste economiche, passando da una valutazione iniziale di 30 milioni di euro a una proposta da 22 milioni più bonus, fino ad arrivare a circa 25 milioni complessivi.

La distanza tra le parti si sarebbe quindi ridotta sensibilmente, anche se resta da superare la concorrenza dell'Atalanta. Il club bergamasco starebbe infatti provando a inserirsi nella corsa al difensore spagnolo, mettendo sul tavolo il rinnovo del prestito di Daniel Maldini. Un'ipotesi che, però, non convincerebbe la Lazio: Claudio Lotito sarebbe orientato a incassare esclusivamente denaro dalla cessione del centrale iberico, senza contropartite tecniche, mantenendo così il Napoli in una posizione di vantaggio nella corsa a uno dei difensori più richiesti del mercato.