La Juventus, a lavoro su una possibile rivoluzione in difesa, avrebbe già bloccato Muharemovic del Sassuolo mentre il Milan ha ormai definito l'acquisto di Goncalo Ramos, per il quale è stato compiuto uno sforzo economico senza precedenti. La Roma infine definisce le priorità sul delicato tema dei rinnovi contrattuali, ponendo Lorenzo Pellegrini all'ultimo posto.

Kelly vuole la Premier, la Juventus accelera per Lucumí e Muharemović

Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Momblano ai microfoni di Juventibus, negli ultimi giorni ci sarebbe stato un confronto tra la Juventus e Lloyd Kelly.

Nel corso del colloquio, il difensore inglese avrebbe manifestato la volontà di tornare a giocare in Premier League, aprendo così a una cessione già durante questa sessione di mercato.

La dirigenza bianconera, stando alle indiscrezioni, si sarebbe detta disponibile ad accontentare il giocatore e avrebbe già iniziato a pianificare le mosse per sostituirlo. Il neo amministratore delegato Giovanni Carnevali starebbe infatti lavorando su una doppia operazione difensiva. Da una parte avrebbe già bloccato Tarik Muharemovic del Sassuolo, mentre dall'altra proseguirebbero i contatti con il Bologna per arrivare a Jhon Lucumí, individuato come uno dei principali rinforzi per il reparto arretrato.

Milan, Gonçalo Ramos è un acquisto da record. La Roma sceglie le priorità

Nel frattempo il Milan ha chiuso nelle precedenti ore uno degli investimenti più importanti della propria storia. L'acquisto di Goncalo Ramos è ormai praticamente definito e, secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, tra parte fissa e bonus l'operazione supererà i 70 milioni di euro. Una cifra senza precedenti per il club rossonero, che stabilisce così il nuovo record assoluto per un acquisto, superando anche l'investimento effettuato in passato per Rafael Leao. Uno sforzo fortemente voluto da Gerry Cardinale per consegnare a Ruben Amorim un centravanti di primo livello e anticipare la concorrenza di altri club europei.

A Trigoria, invece, il focus è rivolto ai rinnovi. La Roma vorrebbe definire in tempi brevi i prolungamenti di Zeki Celik e Paulo Dybala, considerati due tasselli importanti del progetto tecnico del Gasp. Diversa la situazione di Lorenzo Pellegrini. L'ex capitano giallorosso non rappresenterebbe una priorità immediata per il direttore sportivo Tony D'Amico, che avrebbe rinviato ogni confronto con il suo entourage al mese di luglio. Una scelta che può apparire rischiosa, considerando la possibilità per il giocatore di iniziare a guardarsi intorno dal 30 giugno, ma che potrebbe rientrare in una precisa strategia della società per ridurre le richieste economiche e arrivare a un rinnovo a condizioni ritenute più sostenibili.