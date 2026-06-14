Le grandi società italiane continuano a pianificare il futuro tra investimenti sui giovani talenti e possibili rivoluzioni nei reparti chiave. La Juventus osserva con attenzione Giovanni Leoni, difensore di proprietà del Liverpool, l'Inter valuta alternative per rinforzare la fascia destra qualora saltasse Palestra, mentre il Napoli starebbe già progettando il centrocampo del domani, mettendo nel mirino uno dei prospetti più apprezzati del calcio internazionale.

Leoni nel mirino della Juventus: si lavora a un possibile prestito

Tra i nomi seguiti dalla Juventus per il futuro della difesa sarebbe emerso quello di Giovanni Leoni, centrale classe 2007 attualmente di proprietà del Liverpool.

Il giovane difensore italiano viene considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione, nonostante negli ultimi mesi il suo percorso sia stato rallentato da un grave infortunio al ginocchio che lo sta tenendo lontano dal campo.

Proprio per questo motivo la dirigenza bianconera starebbe valutando una formula che consenta di limitare i rischi e allo stesso tempo di puntare sulle qualità del ragazzo. L'ipotesi più concreta sarebbe quella di un prestito, soluzione che permetterebbe alla Juventus di monitorarne da vicino la crescita e il recupero fisico prima di valutare eventuali investimenti più importanti. Molto dipenderà però dai rapporti tra la società torinese e il Liverpool.

I Reds continuano a credere nelle potenzialità del difensore e difficilmente prenderanno decisioni affrettate sul suo futuro. La Juventus resta alla finestra, pronta a cogliere un'opportunità che potrebbe rivelarsi particolarmente interessante in ottica futura.

Kayode alternativa a Palestra per l'Inter, il Napoli sogna Bouaddi

Nel frattempo l'Inter continua la propria ricerca di un rinforzo per la fascia destra. Il grande obiettivo resta Marco Palestra, ma la valutazione superiore ai 50 milioni di euro fissata dall'Atalanta starebbe spingendo i nerazzurri a esplorare strade alternative.

Tra i profili monitorati nelle ultime ore ci sarebbe Michael Kayode. Il laterale italiano, accostato anche alla Juventus, ha disputato una stagione positiva in Premier League con la maglia del Brentford, attirando l'interesse di diversi club europei.

Anche in questo caso si parla di cifre importanti, ma sensibilmente inferiori rispetto a quelle richieste per Palestra. La valutazione del classe 2004 si aggirerebbe infatti intorno ai 40 milioni di euro, rendendolo una soluzione più accessibile per le casse interiste.

Capitolo a parte per il Napoli, dove Massimiliano Allegri e Giovanni Manna starebbero preparando una profonda revisione del centrocampo. Le possibili partenze di Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne, unite ai dubbi legati al futuro di Stanislav Lobotka, impongono una riflessione importante sul reparto.

Tra i nomi finiti nella lista degli azzurri ci sarebbe anche quello di Ayyoub Bouaddi, talento del Lille che negli ultimi mesi ha visto crescere in maniera esponenziale la propria reputazione internazionale.

Le sue prestazioni in Francia avevano già attirato l'attenzione di diversi osservatori, ma l'esordio al mondiale la nazionale maggiore del Marocco nel pareggio per 1-1 contro il Brasile ha ulteriormente confermato il suo enorme potenziale. Proprio per questo motivo il prezzo del suo cartellino continua a salire e potrebbe presto superare i 60 milioni di euro, cifra che testimonia quanto sia complicato, ma allo stesso tempo affascinante, il sogno del Napoli.