La Juventus continua a monitorare con attenzione Angelo Stiller, mentre il Milan rischia di dover fronteggiare una concorrenza sempre più agguerrita per uno dei propri obiettivi offensivi, Summerville. Sullo sfondo resta poi la delicata situazione della Roma, chiamata a risolvere questioni economiche fondamentali entro la fine del mese per non compromettere la propria programmazione futura.

Juventus, occhi su Stiller: la clausola 'mondiale' intriga i bianconeri

Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur sul proprio profilo X, la Juventus starebbe continuando a seguire con interesse Angelo Stiller, centrocampista dello Stoccarda e uno dei profili più apprezzati tra i talenti emergenti del calcio tedesco.

Il classe 2001 ha attirato l'attenzione di diversi club europei grazie alle sue qualità nella gestione del gioco, alla capacità di dettare i tempi della manovra e a una maturità tattica che lo ha reso uno dei punti di riferimento della formazione tedesca.

A rendere particolarmente interessante la situazione sarebbe però una clausola rescissoria piuttosto particolare presente nel contratto del giocatore. Come spiegato da Konur, Stiller potrebbe liberarsi per una cifra pari a 46 milioni di euro attraverso una clausola dinamica valida per tutto il periodo di permanenza della Germania al Mondiale. Una formula insolita che starebbe inducendo diversi club, Juventus compresa, a monitorare attentamente gli sviluppi della formazione guidata da Nagelsmann.

Summerville fa salire il prezzo, mentre la Roma cerca una cessione entro il 30 giugno

Sempre secondo le indiscrezioni rilanciate da Ekrem Konur, il Milan continuerebbe a seguire Crysencio Summerville, esterno offensivo del West Ham che sembrava poter rappresentare un'occasione di mercato particolarmente interessante dopo una stagione complicata culminata con la retrocessione del club inglese. Lo scenario, però, sarebbe cambiato rapidamente nelle ultime settimane. Le prestazioni offerte dall'olandese al Mondiale hanno infatti riacceso l'interesse di numerose società. I due gol realizzati contro Giappone e Svezia hanno rilanciato le quotazioni del giocatore e attirato l'attenzione del Manchester United, pronto a inserirsi nella corsa.

Una concorrenza che rischia di complicare notevolmente i piani del Milan, soprattutto dal punto di vista economico.

Nel frattempo, a Trigoria si continua a lavorare per rispettare le scadenze imposte dalla UEFA. La Roma dovrà generare circa 40 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno, un obiettivo che appare tutt'altro che semplice da raggiungere in pochi giorni. Il nuovo direttore sportivo D'Amico è al lavoro per individuare una soluzione, con uno fra Soulé, Koné e Ndicka a concreto rischio uscita. In caso contrario, la proprietà Friedkin potrebbe essere costretta a rinviare di un anno la chiusura del settlement agreement con la UEFA, rallentando inevitabilmente anche i piani di rafforzamento della squadra sul mercato estivo.