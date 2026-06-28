La Juventus prepara una missione di osservazione al Mondiale per seguire da vicino due obiettivi destinati a rinforzare difesa e attacco, il Napoli resta impegnato nella gestione di una delle cessioni più delicate dell'estate, mentre il Milan si avvicina a un nuovo colpo dopo l'importante investimento per Goncalo Ramos.

Juventus, occhi su Muharemovic e Balogun: doppia missione in Bosnia-USA

Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira sul proprio canale YouTube, la Juventus invierà alcuni emissari il prossimo 2 luglio per assistere alla sfida del Mondiale tra Bosnia e Stati Uniti.

L'obiettivo sarà osservare dal vivo due calciatori che figurano da tempo nei radar della dirigenza bianconera.

Il primo è Tarek Muharemovic, difensore del Sassuolo ormai individuato come uno dei principali rinforzi per il reparto arretrato. Il secondo nome è invece quello di Folarin Balogun, centravanti statunitense del Monaco, già accostato in passato alla Juventus e tornato di stretta attualità per rinforzare l'attacco.

L'americano rappresenterebbe un profilo ideale da affiancare a Randal Kolo Muani, considerato il grande obiettivo offensivo dell'estate. Reduce da una stagione di alto livello, chiusa con 29 gol e 5 assist in 43 presenze tra campionato e Champions League, Balogun viene valutato circa 40 milioni di euro.

La missione servirà quindi a raccogliere ulteriori indicazioni prima di un eventuale affondo sul mercato.

Napoli, il Besiktas insiste per Anguissa. Milan, accordo con Antonio Silva

Nel frattempo continua a tenere banco il futuro di André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense è da settimane tra i possibili partenti del Napoli, ma Aurelio De Laurentiis non sembra intenzionato a concedere sconti. Nonostante il contratto in scadenza tra un solo anno, il presidente azzurro continua infatti a chiedere circa 20 milioni di euro per lasciar partire il giocatore. Una valutazione che non avrebbe scoraggiato il Besiktas, pronto a garantire ad Anguissa un ingaggio da circa 5 milioni di euro a stagione pur dovendo ancora trovare l'intesa economica con il Napoli.

Passi avanti importanti, invece, sul fronte Milan. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà su X, il club rossonero avrebbe raggiunto un accordo con l'entourage di Antonio Silva per il trasferimento del centrale portoghese a Milanello. A questo punto resta da convincere il Benfica, che continua a valutare il cartellino del difensore almeno 25 milioni di euro. La trattativa appare comunque ben avviata e potrebbe rappresentare il secondo grande colpo dell'estate rossonera dopo l'arrivo di Goncalo Ramos.