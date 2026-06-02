Il mercato estivo continua a offrire spunti interessanti e, mentre le società definiscono le proprie priorità, emergono nuovi nomi destinati ad animare le prossime settimane. La Juventus ad esempio, avrebbe messo nel mirino Justin Kluivert del Bournemouth mentre Rafael Leao del Milan aspetterebbe offerte dalla Premier League. Occhio infine all'asse Inter-Atalanta, con Percassi che non sembrerebbe voler scendere dai 50 milioni di euro per Palestra.

Kluivert entra nei radar della Juventus

La Juventus avrebbe individuato un identikit molto preciso per il prossimo rinforzo offensivo: un calciatore rapido, tecnico, capace di saltare l'uomo e garantire un buon numero di gol.

In questo contesto sarebbe emerso nelle ultime ore il nome di Justin Kluivert, trequartista olandese del Bournemouth e figlio dell'ex attaccante Patrick. Dopo un'esperienza poco fortunata con la maglia della Roma, il classe 1999 è riuscito a rilanciarsi in Premier League, trovando continuità e fiducia. Particolarmente significativa era stata la stagione 2024/25, chiusa con 12 reti e 6 assist, numeri che non è riuscito a replicare integralmente nell'annata appena conclusa ma che continuano a testimoniare le sue qualità offensive. Secondo le indiscrezioni, il suo profilo sarebbe stato inserito nella lista dei nomi seguiti dalla dirigenza bianconera, soprattutto nel caso in cui Brahim Diaz, considerato il primo obiettivo di Luciano Spalletti per quel ruolo, dovesse rimanere al Real Madrid anche nella prossima stagione.

Leao punta l'Inghilterra, l'Inter insiste per Palestra ma l'Atalanta spara alto

In casa Milan continua invece a tenere banco il futuro di Rafael Leao. L'attaccante portoghese ha manifestato pubblicamente la volontà di lasciare il club rossonero e, secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira sul proprio canale YouTube, avrebbe già individuato la destinazione preferita. Il numero dieci milanista non sarebbe infatti interessato alle proposte provenienti dalla Turchia o dai campionati arabi, preferendo misurarsi con la Premier League. Dall'Inghilterra potrebbero arrivare segnali concreti sia dal Manchester United, che avrebbe inserito il suo nome in una lista ristretta di candidati per rinforzare il reparto offensivo, sia dall'Arsenal, alla ricerca di un esterno di alto livello per aumentare il tasso tecnico della squadra.

Sempre Schira ha fatto il punto anche sulla situazione di Marco Palestra, obiettivo che continua a essere in cima ai pensieri dell'Inter. I nerazzurri restano fortemente interessati al giovane esterno, ma l'Atalanta non avrebbe alcuna intenzione di abbassare le proprie richieste. Per convincere il club bergamasco serviranno infatti circa 50 milioni di euro, una valutazione che al momento supera quanto messo sul tavolo dalla dirigenza guidata da Giuseppe Marotta.